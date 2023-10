Ponuro, deszczowo, a nad morzem wydarzy się to! [Prognoza IMGW na 10.10.2023]

Burze i wichury do 120 km/h! To nie wszystko [Prognoza IMGW na 7.10.2023]

Kończąca się pierwsza dekada października przyniosła warunki typowe dla jesiennej pory roku. Początek tygodnia to przeważający nad Polską klin wyżu, jedynie na zachodzie i południowym zachodzie Polski zaznaczyła się płytka zatoka z frontem atmosferycznym. Nad przeważający obszar kraju napłynęło zimne powietrze arktyczne, jedynie nad krańce południowo-zachodnie Polski sięgało nieco cieplejsze powietrze polarne morskie. Po chłodnym i niezbyt przyjemnym poniedziałku, od wtorku będziemy notować stopniową poprawę pogody. Niestety, 10 października w co najmniej kilku regionach warunki będą dalekie od idealnych.

Synoptycy IMGW wskazują, że w ciągu dnia, w centrum i na wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami.

- Na krańcach południowych i północnych kraju możliwe słabe opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni i zachodni - przekazują eksperci Instytutu w prognozie na 10 października.

Pogoda na jutro. Temperatura 10.10.2023

Jak już sygnalizowaliśmy na początku artykułu, we wtorek będzie cieplej niż kilkanaście godzin wcześniej. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 9 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i na Podhalu, około 12°C w centrum, do 15°C na zachodzie - podaje IMGW. Na 15-16 stopni mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina, Opola i Poznania.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami w północnej połowie kraju słabe opady deszczu przemieszczające się stopniowo z zachodu na wschód. Temperatura minimalna od 2°C na wschodzie, około 8°C w centrum, do 13°C na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru początkowo do 90 km/h, w Karpatach do 60 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.