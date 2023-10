Ponura wersja jesieni. Przelotne opady deszczu i jeszcze to! [Prognoza IMGW na 18.10.2023]

Srogi atak zimy w październiku. To już pewne! Temperatury blisko zera i śnieżyce to nie wszystko

Druga połowa października jest typowo jesienna i w środę nie spodziewamy się konkretnych przełomów. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają na środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie momentami wzrośnie ono do dużego i to m.in. tam spodziewane są przelotne opady deszczu. Parasole przydadzą się również na wybrzeżu. Jeśli chodzi o duże miasta, to popadać może w Gdańsku, Koszalinie, Białymstoku, Suwałkach i w Olsztynie.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami na północnym wschodzie dość silny i w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni - przekazują eksperci IMGW. Silne podmuchy wiatru mogą negatywnie wpłynąć na temperatury odczuwalne.

Pogoda na jutro. Temperatura 18.10.2023

Z komunikatów IMGW wynika, że w środku tygodnia, temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 9 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich do 13°C nad morzem i na Dolnym Śląsku; w rejonach podgórskich Karpat około 7°C. Na 13 stopni mogą liczyć mieszkańcy Torunia, Bydgoszczy, Gdańska, Wrocławia i Opola. Względnie ciepło również w Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i na terenie województwa lubuskiego. Jeśli chodzi o tereny nizinne, zdecydowanie najchłodniejszym regionem będzie tego dnia Podlasie. W kolejnych dniach czeka nas ochłodzenie, ale o tym przeczytacie jeszcze w naszym serwisie.

W nocy ze środy na czwartek najprawdopodobniej odnotujemy zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie duże. Na północnym wschodzie możliwy słaby deszcz. Temperatura minimalna od 1°C do 6°C; cieplej nad morzem do 9°C i chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat około -3°C. Na krańcach północno-wschodnich przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W górach porywy wiatru do 70 km/h. Aktualizacje w prognozach będziemy przekazywać na łamach "Super Expressu".