Ponad 20 stopni na termometrach, ale jest jeden problem

W czwartek, 8 października, spodziewany jest słoneczny dzień z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturami sięgającymi do 23°C na południu Polski.

Rano należy uważać na lokalne mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów; nad morzem możliwe są słabe, przelotne opady deszczu.

Wiatr będzie słaby, ale w rejonach podgórskich, zwłaszcza w Beskidach i Tatrach, porywy mogą osiągnąć do 60-70 km/h.

Noc z czwartku na piątek przyniesie temperatury od 7°C do 12°C, z lokalnymi mgłami na zachodzie i północy oraz silnym wiatrem w Karpatach (do 80 km/h).

Jak podają eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w czwartek 8 października zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie małe. To będzie piękny dzień, jedynie nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu.

- Rano miejscami zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 m – przestrzega IMGW.

Temperatury (jak na obecną porę roku) będą wspaniałe! Na termometrach nawet 23°C na południu Polski.

- Temperatura maksymalna od 16°C, 17°C na północy kraju i w kotlinach Sudetów, około 20°C w centrum do 23°C na południu – czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby, jedynie w rejonach podgórskich umiarkowany, porywisty, wieczorem na południu Śląska w porywach do 55 km/h z kierunków południowych, miejscami wschodni. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim porywy do 70 km/h, w Tatrach i Sudetach do 60 km/h.

Prognoza IMGW. Noc z czwartku na piątek

Jak podaje IMGW, w nocy z czwartku na piątek (8/9 października) zachmurzenie będzie małe, jedynie na północnym wschodzie umiarkowane i duże i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. W nocy również możliwa mgła.

- Na zachodzie i północy kraju lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m – czytamy.

Temperatura minimalna od 7°C do 12°C, chłodniej w dolinach w rejonach podgórskich i miejscami na wschodzie - około 6°C, a cieplej w obszarze oddziaływania wiatru fenowego na wzniesieniach - do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat miejscami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h a w Karpatach do 80 km/h.