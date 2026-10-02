Początek października ciepły jak lato, ale nadchodzi ziąb. Wiemy, kiedy nadejdzie uderzenie zimna

Początek października przynosi letnie temperatury powyżej 20 stopni, ale IMGW prognozuje nadchodzące ochłodzenie.

Ochłodzenie spodziewane jest w piątek 9 października, kiedy dzienne temperatury spadną do 8-12°C.

W weekend 10-11 października, zwłaszcza w niedzielę, temperatury mogą obniżyć się do 5-9°C, z możliwością przymrozków i mgieł.

Prognoza IMGW. Lato w październiku

Temperatury na początku października zdecydowanie przypominają późne lato, niż jesień. Gdy na termometrach ponad 20 stopni i słońce, nie chcemy nawet myśleć o tym, że ta sielanka może się skończyć. Sprawdziliśmy, co wynika z prognozy długoterminowej IMGW.

Uderzenie zimna

Z modeli IMGW wynika, że jeszcze przez kilka dni będziemy mogli cieszyć się wspaniałą pogodą i temperaturami powyżej 20 stopni, jednak szczególne ochłodzenie widać w kolejny weekend, a wszystko zacznie się w piątek 9 października. Temperatura w dzień oscylować wtedy będzie między 8°C a 12 °C. Jak pokazuje model, kolejne dni, sobota i niedziela (10, 11 października) przyniosą podobne temperatury. Najchłodniejsza będzie niedziela z temperaturami między 5°C a 9°C .

W nocy możliwe będą przymrozki – również w nocy oraz wcześnie rano możliwe mgły, o których już teraz w codziennej prognozie przestrzegają eksperci z IMGW.

Prognozy, jak wiadomo mogą zmienić, jednak biorąc pod uwagę porę roku, warto korzystać z każdego ciepłego i słonecznego dnia, bo niebawem nadejdzie chłód. Portal fanipogody.pl zaznacza, że temperatura może obniżyć się do nawet -9/-1°C uwzględniając pomiary na wysokości 5 cm i zastoiskach chłodu. Takie ujemne temperatury występują tylko lokalnie, w miejscach, które sprzyjają gromadzeniu się chłodu (tzw. mrozowiska).