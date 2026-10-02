Słońce i ponad 20 stopni, ale pogoda będzie zdradliwa

Pogoda na 3 października

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w sobotę 3 października na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Jednak jak zaznaczają synoptycy lokalnie może wystąpić deszcz! A miejscami mgła.

- Lokalnie na północy słabe opady deszczu. Początkowo na zachodzie i północnym zachodzie oraz w kotlinach górskich i dolinach rzecznych mgły ograniczające widzialność do około 200 m – przekazują eksperci.

Jak podaje IMGW, temperatura maksymalna od 17°C, 19°C na północnym zachodzie i miejscami północy kraju oraz lokalnie w rejonach podgórskich do 20°C, 23°C na pozostałym obszarze.

Wiatr słaby, zmienny na wschodzie kraju z przewagą kierunków południowych.

Prognoza IMGW z soboty na niedzielę 3.10./4.10

Z informacji przekazanych przez ekspertów wynika, że w nocy na północnym zachodzie i północy kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe.

- Lokalnie na wybrzeżu możliwe słabe opady deszczu. Miejscami, zwłaszcza na północy i zachodzie oraz w kotlinach górskich i dolinach rzecznych, utworzą się mgły ograniczające widzialność do około 200 m – podaje IMGW.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 4°C do 8°C, cieplej miejscami na zachodzie i północnym zachodzie, około 10°C; chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 2°C, a lokalnie w kotlinach karpackich spadek do około -1°C. Wiatr słaby, zmienny.