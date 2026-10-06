Nawet 23 stopnie, ale są też problemy! Pokazali nową prognozę pogody

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Początek października przyniósł Polakom przyjemną pogodę. W środku tygodnia nie doczekamy się spektakularnych przełomów, ale synoptycy zwracają uwagę na jesienne akcenty. Na noc z 6 na 7 października IMGW zapowiada:

Na północy kraju zachmurzenie miejscami duże i tam możliwy słaby przelotny deszcz. Miejscami mgły ograniczające widzialność do około 100 metrów.

Temperaturę minimalną od 3 stopni na wschodzie, około 8 stopni w centrum i na zachodzie, do 13 stopni Celsjusza nad morzem. Chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów i Karpat - tam do 2 stopni powyżej zera.

Wiatr słaby, nie dający się specjalnie we znaki Polakom.

Wietrzniej zrobi się w ciągu dnia, ale za to na południu kraju odnotujemy - kolejny już w tym sezonie - powiew lata.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada 7 października

Ciepła i przyjemna środa? Będą wyjątki, ale pogoda na przeważającym obszarze znów zachęci do popołudniowych spacerów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzi tylko trzy, drobne problemy - deszcz, wiatr i mgły.

- Nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Rano miejscami zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr będzie słaby, jedynie w rejonach podgórskich umiarkowany, porywisty, wieczorem na południu Śląska w porywach do 55 km/h. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim porywy do 70 km/h, w Tatrach i Sudetach do 60 km/h - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 7 października.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast i okolic:

Rzeszów, Kraków, Katowice - 22 stopnie

Lublin, Warszawa, Kielce, Łódź, Zielona Góra - 21 stopni

Opole - 20 stopni

Wrocław, Toruń, Bydgoszcz, Białystok, Olsztyn, Szczecin, Gorzów Wielkopolski - 19 stopni

Poznań, Koszalin - 18 stopni

Gdańsk - 17 stopni

Lokalnie słupki rtęci pokażą nawet 23 stopnie, a dzień później... 25! Letnie temperatury nie zamierzają odpuszczać. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

Quiz. Przysłowia o pogodzie Pytanie 1 z 10 Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to... śniegu już nie będzie mokro będzie wszędzie pojawią się żołędzie Następne pytanie