Pogodowy armagedon. Upał i gwałtowne burze to nie wszystko! [Prognoza IMGW na 28.06.2024]

Upał i burze. Taka będzie pogoda w piątek, 28.06.2024

Jak wynika z prognozy IMGW, piątek (28 czerwca) będzie kolejnym, upalnym dniem. W nocy z czwartku na piątek (27/28 czerwca) niemal bezchmurna na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze więcej ciemnych chmur, możliwy przelotny deszcz, a w zachodniej i południowej Polsce również burze. W czasie burz prognozowana suma opadów od 10 mm do 20 mm. Uwaga na mgły, które nad ranem na południu mogą ograniczyć widzialność do 300 m. Noc bardzo ciepła, z temperaturą od 16-17°C na wschodzie i miejscami w centrum, do 20°C na zachodzie kraju. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich, tam termometry pokażą od 13°C do 15°C. - Wiatr na ogół słaby, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, na północnym zachodzie do 80 km/h - prognozuje IMGW.

W piątek (28 czerwca) deszczowo i burzowo szczególnie na południu, zachodzie oraz w centrum kraju. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu o natężeniu od 20 mm, miejscami na południu do 40 mm oraz opady gradu. Nadal bardzo ciepło. Temperatura maksymalna od 28°C na Pomorzu, od 30°C do 31°C na przeważającym obszarze kraju do 32°C, 33°C lokalnie w centrum i na południu. Chłodniej tylko nad samym morzem, gdzie termometry pokażą 23°C. Nadal obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed upałem dla wszystkich szesnastu województw. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, na zachodzie do 90 km/h. Wysoko w Sudetach po południu wiatr w porywach do 100 km/h - zapowiada IMGW.

