Mrozy -19 stopni, śnieg i jeszcze stanie się to! Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 17 grudnia 2022]

Odpoczniemy od mrozów i śniegu ale czeka nas to! [Prognoza IMGW na 18 grudnia 2022]

W poniedziałek zmierzymy się z marznącymi opadami i wichurami do 70 km/h. Są też dobre wieści [Prognoza IMGW na 19.12.2022]

1 grudnia rozpoczyna się meteorologiczna zima, ale jej aktywność odczuliśmy już wcześniej. Meteorolodzy IMGW, którzy co tydzień przygotowują prognozę na kolejne siedem dni zapowiadali, że w weekend (2-4 grudnia 2022 r.) na termometrach zobaczymy nawet -7 stopni. Z analiz pasjonata z serwisu fanipogody.pl, który przejrzał modele zagraniczne wynika, że w nocy z piątku na sobotę możemy zanotować wartości nawet poniżej -10 stopni Celsjusza. Najgorzej ma być na północy, gdzie nawet w ciągu dnia spadnie sporo śniegu. To nie wszystko! - Na południowym wschodzie również opady mżawki, lokalnie marznącej i powodującej gołoledź. Temperatura maksymalna od -3°C na północnym wschodzie, około 1°C w centrum, do 2°C na zachodzie i 3°C na południu - podają synoptycy IMGW.

Prognoza długoterminowa dla Polski. Opady deszczu i konkretne ocieplenie!

W przyszłym tygodniu pogoda będzie miała dla nas kolejne niespodzianki, ale niektóre z nich będą jak najbardziej pozytywne! W poniedziałek (5 grudnia 2022 r.) powinno spaść sporo deszczu i deszczu ze śniegiem. Najwięcej opadów widać na południu kraju, ale modele mogą rzecz jasna się zaktualizować.

Co być może jeszcze ważniejsze - mniej więcej w połowie tygodnia do naszego kraju ma dotrzeć aktywny niż, który przyniesie... ocieplenie i to konkretne. - Największych wzrostów temperatur spodziewamy się na południu kraju. W regionach południowych termometry w przyszłym tygodniu wskazywać mogą nawet powyżej 10 stopni. Na północy kraju temperatury powietrza utrzymają się - czytamy w serwisie fanipogody.pl.

Codziennie prognozy będziemy rzecz jasna podawać w pogodowym oddziale "Super Expressu". Zalecamy również sprawdzanie ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Sonda Jesienią i zimą tęsknisz za latem? Tak Nie Czasami, ale lubię każdą porę roku