Idzie duży mróz! Gdzie będzie najgorzej? Złowieszcza prognoza ekspertki IMGW

Mrozy znowu wkraczają do Polski. Początek zimy 2022 również pod znakiem śniegu

Mróz? Tak. Opady śniegu? Też. Tak będzie wyglądała pogoda w Polsce w najbliższych godzinach, o czym przekonuje w rozmowie z PAP Małgorzata Tomczuk, synoptyczka IMGW. W czwartek, 1 grudnia, w głębi kraju będzie od minus 1 do 2 stopni na plusie, a nawet 3 kreski pojawią się na zachodnich krańcach i nad morzem. Z kolei na Suwalszczyźnie już tylko 2 stopnie poniżej zera.

- W czwartek dużo chmur, większe przejaśnienia i rozpogodzenia w rejonach podgórskich i w górach. Na północy, wschodzie i południu możliwe słabe opady śniegu, deszczu, mżawki. Na południowym wschodzie - od Kielecczyzny przez Podkarpacie po wschodnią Małopolskę - możliwe opady marznące, powodujące gołoledź – mówi PAP pracownica Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Szykuje się mroźna noc. Gdzie będzie najgorzej 2 grudnia?

Jeszcze zimniej zrobi się w nocy z czwartku na piątek, 2 grudnia. Najchłodniej tradycyjnie w Suwałkach i okolicach, gdzie temperatura może spaść nawet do minus 9 kresek. To m.in. tam można się spodziewać rozpogodzeń, za którymi pójdą z kolei spadki temperatury. Na Pomorzu termometry wskażą ok. -6 stopni Celsjusza, od -4 stopni będzie na wschodzie, zero powinny wskazać termometry na zachodzie Polski. Nad morzem ma być ok. 1 st. na plusie - najcieplej na Helu, bo 2 kreski powyżej zera.

- Miejscami pojawią się słabe opady śniegu, głównie we wschodniej połowie kraju. Na południowym wschodzie, głównie w województwach: świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i w południowej części lubelskiego, możliwe są opady marznące. Nad morzem możliwy deszcz ze śniegiem. Będą się tworzyć mgły osadzające szadź, głównie w rejonach podgórskich – powiedziała Tomczuk PAP.

Zarówno w czwartek, jak i najbliższej nocy wiatr będzie słaby lub umiarkowany.

