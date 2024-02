Pogoda oszalała. Na termometrach wiosna, za oknem deszcz ze śniegiem i wichury! [Prognoza IMGW na 24.02.2024]

Taka będzie pogoda w sobotę. Prognoza IMGW na 24.02.2024

Noc z piątku na sobotę (23/24 lutego) pochmurna niemal w całym kraju. Tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. - Postępujące od południowego zachodu na północ opady deszczu, na północy możliwy nad ranem także deszcz ze śniegiem - czytamy w komunikacie IMGW. W pasie od Pomorza i Warmii przez centrum kraju po Opolszczyznę prognozowana suma opadów to 10-15 mm. W Tatrach i Sudetach śnieg, lokalnie do 10-15 cm. Uwaga na mgły, które na północnym wschodzie mogą ograniczyć widzialność do 400 m. Na termometrach lekki mróz na północnym zachodzie do około 5°C w centrum. Najcieplej na południowym wschodzie, do 8°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na obszarach podgórskich Karpat okresami dość silny i w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni i południowy - zapowiada IMGW. Wysoko w górach wiać może z prędkością nawet 100 km/h, co może spowodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę (24 lutego) miejscami opady deszczu, a na północy na początku dnia także deszcz ze śniegiem. W tej części Polski prognozowana suma opadów około 10 mm. Po południu opady zaczną zanikać. Ciepło, maksymalnie na termometrach od 7°C na północy, około 10°C, od 11°C do 13°C w centrum. Najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 5°C. Najcieplej na południu - do 14°C. - Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, na obszarach podgórskich Karpat dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy - informuje IMGW. Wiatr ustanie wieczorem. Wysoko górach może wiać do 110 km/h. Możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

