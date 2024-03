Pogoda na Poniedziałek Wielkanocny oszalała! Na termometrach nawet do 27 stopni Celsjusza

Prognoza pogody na Poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia 2024 r. Tak ciepło jeszcze nie było!

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek, 1 kwietnia nad Europą w dalszym ciągu dominować będzie rozległy układ niskiego ciśnienia, przebiegający się od rejonu Morza Białego, przez kraje bałtyckie, Niemcy i Wyspy Brytyjskie, po Półwysep Apeniński. Polska również pozostanie w zasięgu rozległego układu niżowego. W drugiej połowie dnia znad Niemiec nad zachodnią część kraju przemieści się płytki niż z chłodnym frontem atmosferycznym. Napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, jedynie pod koniec dnia na zachodzie zaznaczy się chłodniejsze powietrze polarne morskie. Prognozuje się spadek ciśnienia. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hPa.

W kraju w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i w centrum okresami duże i tutaj miejscami słabe przelotne opady deszczu. Po południu na zachodzie miejscami możliwe także burze. Rano lokalnie na wybrzeżu możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 16 st. C, 18 st. C na północnym zachodzie i na Przedgórzu Sudeckim, około 23 st. C w centrum, do 26 st. C, 27 st. C na południu, nad samym morzem około 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu także dość silny i w porywach do 60 km/h, na obszarach podgórskich do 70 km/h, z kierunków południowych, tylko na północnym zachodzie z kierunków wschodnich. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, a w Karpatach do 120 km/h.

