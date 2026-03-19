Załamanie pogody jest już pewne. Deszcz ze śniegiem na początek

Prognoza IMGW na noc z 19 na 20 marca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie spodziewa się spokojnej końcówki tygodnia. Już prognoza na noc z czwartku na piątek (19/20 marca 2026 r.) jest daleka od idealnej. Co czeka Polaków?

Na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane od północy stopniowo wzrastające do dużego.

Na północy okresami opady deszczu, a na północnym wschodzie miejscami także deszczu ze śniegiem. W kotlinach sudeckich lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Nad ranem na Wybrzeżu powieje umiarkowany wiatr

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 1 do 4 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na wschodzie i południu, około -1 stopnia.

Jaka będzie pogoda w piątek, 20 marca?

Polacy już myśleli, jak przywitać wiosnę, a tu zima ponownie daje o sobie znać. W prognozie IMGW na 20 marca widać ochłodzenie, a to nie wszystko! - Okresami słabe opady deszczu, po południu, od północy kraju, stopniowo zanikające. W rejonach podgórskich oraz na północnym wschodzie kraju miejscami opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu - podaje Instytut w prognozie synoptycznej na piątek.

Dwucyfrowe temperatury będziemy notować jedynie na południu Polski. Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast wyglądają tak:

Gdańsk, Białystok, Suwałki - 7°C

Koszalin, Olsztyn, Warszawa - 8°C

Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Lublin - 9°C

Kielce, Szczecin, Wrocław - 10°C

Opole, Katowice - 11°C

Rzeszów, Kraków - 12°C

Na Wybrzeżu temperatury odczuwalne obniży porywisty wiatr. Są też dobre wieści - weekend ma być cieplejszy, z większą aktywnością słońca. Na 21 marca IMGW zapowiada opady deszczu przede wszystkim na południu. W najbliższych dniach będziemy się skupiać na prognozach na Wielkanoc.