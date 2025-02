Pogoda na niedzielę. Na Pomorzu śnieg, a tutaj nawet 16 stopni mrozu!

Taka będzie pogoda we wtorek

W niedzielę (16 lutego) - według prognoz IMGW - "Polska nadal będzie w zasięgu klina wyżu z centrum nad Norwegią, w arktycznej masie powietrza napływającej z północy Europy". Ciśnienia wzrośnie. Noc z soboty na niedzielę (15/16 lutego) z opadami śniegu w Bieszczadach i na północy kraju. Spaść tam może 5 cm śniegu, zaś w rejonie Zatoki Gdańskiej nawet 10 cm. Przed nami kolejna zimna noc. W obszarach podgórskich Karpat na termometrach nawet do -16°C. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od -10°C do -5°C. Najcieplej nad samym morzem, ale i tam poniżej zera, bo do -2°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonie nadmorskim porywisty, z kierunków zachodnich, stopniowo skręcający na kierunki północne; na południu przejściowo zmienny - zapowiada IMGW.

Niedziela (16 lutego) zapowiada się na dzień pochmurny, z opadami śniegu na Pomorzu. Tam przybyć może 5 cm białego puchu. Najchłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, tam na termometrach od -5°C. Na pozostałym obszarze kraju od -3°C do 1°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu porywisty, z kierunków północnych - prognozuje IMGW.

Po weekendzie nadal mroźnie, również z opadami śniegu. Diametralnych zmian w pogodzie należy spodziewać się dopiero w następny weekend. Wtedy wrócą dodatnie temperatury, nawet do 10°C.

