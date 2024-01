Taka będzie pogoda w niedzielę. Prognoza IMGW na 14.01.2024

Według prognoz IMGW, noc z soboty na niedzielę (13/14 stycznia) będzie pochmurna. Spadnie śnieg, a w północnej i zachodniej części kraju deszcz ze śniegiem, a nad morzem lokalnie - deszcz. Na północnym wschodzie i w Sudetach opady śniegu. Spaść ma około 5 cm białego puchu. Nadal zimno, na termometrach od -8°C na północnym wschodzie. W górach do -6°C. Z kolei-3°C, -5°C na południowym wschodzie, około -1°C w centrum i nieznacznie powyżej zera na zachodzie i nad morzem. - Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu okresami także dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h, w Karpatach do 80 km/h - prognozuje IMGW. W górach oraz we wschodniej Polsce możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

Na pochmurny dzień zapowiada się również niedziela (14 stycznia). Spadnie śnieg, a w zachodnich regionach również opady deszczu ze śniegiem. W Sudetach może spaść 5 cm białego puchu. Temperatura w ciągu dnia wahająca się w okolicach zera. Najcieplej nad morzem, gdzie lokalnie termometry pokażą do 3°C. - Wiatr umiarkowany, porywisty, na południowym wschodzie porywy do 55 km/h, nad morzem początkowo dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, w Karpatach do 70 km/h - zapowiada IMGW. Na północnym wschodzie i w górach wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.

Źródło: IMGW

