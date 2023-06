Pogoda na lipiec 2023: Wakacje zrujnowane. Polacy będą odwoływać urlopy i zmieniać plany

Burze i ulewne deszcze do 25 mm to nie wszystko! Szalona pogoda powraca [Prognoza IMGW na 6.06.2023]

Gdy spojrzymy na prognozę pogody dla naszego kraju, możemy się złapać za głowę. Początek czerwca przyniósł przyjemne temperatury, ale również sporo opadów deszczu i burze. Kalendarzowe lato rozpocznie się 22 czerwca. Jaki będzie pierwszy dzień? Prognozy długoterminowe zwiastują od 22 stopni w Zachodniopomorskiem, do do 25 w centrum. Niestety, nie uwolnimy się od burzowych i deszczowych klimatów. Niestety - wszystko wskazuje na to, że to brutalna zapowiedź tego, co czeka nas w lipcu. Synoptycy nie mają dobrych wieści.

W maju IMGW opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową m.in. na lipiec 2023 roku. Nie ma co liczyć na wiele upalnych dni - temperatury powinny się mieścić w zakresie normy wieloletniej, podobnie zresztą jak opady. Niestety dla wczasowiczów, złe wieści mają eksperci z serwisu pogoda.interia.pl. Weekend 1-2 lipca przyniesie sporo deszczu na północy (m.in. w województwie pomorskim) i temperatury do 25 stopni. Na północy, w ciągu dnia termometry wskażą 22 kreski. Co więcej - na południu możliwe są burze z piorunami.

Kolejne dni lipca, to przenosiny burzowych klimatów do centrum i na Pomorze, dopiero w dniach 5-7 lipca powinno się wypogodzić. Temperatury nie będą rozpieszczać plażowiczów. Nie ma co liczyć na upały, a raczej na maksymalnie 25 stopni. Drugi weekend lipca to kolejne uderzenie burz z piorunami - w sobotę na północy i w centrum, dzień później głównie na południu.

Zdaniem ekspertów, do połowy lipca nie ma szans na afrykańskie upały. Niestety, 15 i 16 lipca to kolejne deszcze i burze blisko Bałtyku. Pozostaje wierzyć, że prognozy długoterminowe jeszcze ulegną zmianie. Przypominamy, że codziennie analizujemy doniesienia meteorologów IMGW. Jeżeli zapowiadana pogoda się poprawi, to natychmiast poinformujemy o tym naszych czytelników.

Pogoda na wakacje. Upały w sierpniu?

Na koniec dodamy, że w eksperymentalnej prognozie długoterminowej na sierpień 2023, IMGW widzi zarówno średnią miesięczną temperaturę powietrza na poziomie powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020, ale jednocześnie w wielu regionach naszego kraju powinno być więcej opadów niż zazwyczaj. Do sierpnia mamy jeszcze sporo czasu, więc będziemy weryfikować te obliczenia.

