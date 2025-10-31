Jedziesz 1 listopada na cmentarz? IMGW ostrzega nie tylko kierowców

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-10-31 12:00

IMGW podał nową prognozę pogody na 1 listopada (Wszystkich Świętych). Na sobotę prognozy są optymistyczne, ale jest jeden problem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwraca uwagę na szczegół, który powinni wziąć pod uwagę zwłaszcza ci, którzy o poranku ruszą na cmentarze.

Pogoda IMGW na 1 listopada. Mgła na cmentarzu we Wszystkich Świętych

i

Autor: Unsplash.com Pogoda IMGW na 1 listopada. Mgła na cmentarzu we Wszystkich Świętych
  • IMGW zaktualizował synoptyczną prognozę pogody na 1 listopada (sobota, Wszystkich Świętych). Będzie ciepło i tylko lokalnie przydadzą się parasole. Eksperci z Instytutu wskazują na jeden problem, który będzie z nami o poranku!
  • Początkowo miejscami widoczność będzie ograniczać silne zamglenie. Lokalnie pojawią się mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów.
  • Szczegóły prognozy na Wszystkich Świętych omawiamy poniżej.

Pogoda na 1 listopada: Noc z piątku na sobotę

Sprawdzamy prognozy synoptyczne na noc z piątku na sobotę i dzień Wszystkich Świętych. Jeśli po zmroku ruszacie w podróż, aby wcześnie rano zapalić znicze na cmentarzach, to weźcie pod uwagę utrudnienia, które przyniesie ze sobą pogoda. IMGW wskazuje, że miejscami pojawi się silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Apele o ostrożność kierujemy tradycyjnie do kierowców i do pieszych! W nocy temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 1 stopnia Celsjusza na południu i wschodzie, około 3 w centrum do 6-7 stopni na zachodzie i miejscami nad samym morzem. Czy w nocy objawi się mróz? Chłodniej będzie lokalnie na południu i wschodzie w obniżeniach terenu i kotlinach górskich około -1 stopni, a cieplej na wyniesieniach Przedgórza Sudeckiego do 10 stopni. Wiatr będzie słaby, na północnym zachodzie i południowym zachodzie okresami umiarkowany, lokalnie porywisty. Wysoko w Karpatach porywy do 60 km/h.

Polecany artykuł:

Koszmarna pogoda kwestią godzin. Nie wychodź z domu bez parasola! Padły konkret…

Mgły również o poranku. Uwaga na drogach podczas Wszystkich Świętych

IMGW wskazał, że 1 listopada zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. - Pod wieczór słabe przelotne opady deszczu na krańcach północno-zachodnich i południowo-zachodnich. Początkowo miejscami silne zamglenie, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na terenach podgórskich także porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach porywy do 70 km/h - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na sobotę.

W dniu Wszystkich Świętych nie przydadzą się najcieplejsze płaszcze. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 14 w centrum do 18 stopni na południu i południowym zachodzie. Najcieplej będzie w okolicach:

  • Krakowa
  • Rzeszowa
  • Katowic
  • Opola
  • Wrocławia
  • Zielonej Góry

Pogoda na 1 listopada: Wszystkich Świętych na mapie IMGW

Pogoda IMGW na 1 listopada

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 1 listopada
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 LISTOPADA
POGODA NA JUTRO