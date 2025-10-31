Jedziesz 1 listopada na cmentarz? IMGW ostrzega nie tylko kierowców

IMGW zaktualizował synoptyczną prognozę pogody na 1 listopada (sobota, Wszystkich Świętych). Będzie ciepło i tylko lokalnie przydadzą się parasole. Eksperci z Instytutu wskazują na jeden problem, który będzie z nami o poranku!

Początkowo miejscami widoczność będzie ograniczać silne zamglenie. Lokalnie pojawią się mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów.

Szczegóły prognozy na Wszystkich Świętych omawiamy poniżej.

Pogoda na 1 listopada: Noc z piątku na sobotę

Sprawdzamy prognozy synoptyczne na noc z piątku na sobotę i dzień Wszystkich Świętych. Jeśli po zmroku ruszacie w podróż, aby wcześnie rano zapalić znicze na cmentarzach, to weźcie pod uwagę utrudnienia, które przyniesie ze sobą pogoda. IMGW wskazuje, że miejscami pojawi się silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Apele o ostrożność kierujemy tradycyjnie do kierowców i do pieszych! W nocy temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 1 stopnia Celsjusza na południu i wschodzie, około 3 w centrum do 6-7 stopni na zachodzie i miejscami nad samym morzem. Czy w nocy objawi się mróz? Chłodniej będzie lokalnie na południu i wschodzie w obniżeniach terenu i kotlinach górskich około -1 stopni, a cieplej na wyniesieniach Przedgórza Sudeckiego do 10 stopni. Wiatr będzie słaby, na północnym zachodzie i południowym zachodzie okresami umiarkowany, lokalnie porywisty. Wysoko w Karpatach porywy do 60 km/h.

Mgły również o poranku. Uwaga na drogach podczas Wszystkich Świętych

IMGW wskazał, że 1 listopada zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. - Pod wieczór słabe przelotne opady deszczu na krańcach północno-zachodnich i południowo-zachodnich. Początkowo miejscami silne zamglenie, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na terenach podgórskich także porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach porywy do 70 km/h - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na sobotę.

W dniu Wszystkich Świętych nie przydadzą się najcieplejsze płaszcze. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 14 w centrum do 18 stopni na południu i południowym zachodzie. Najcieplej będzie w okolicach:

Krakowa

Rzeszowa

Katowic

Opola

Wrocławia

Zielonej Góry

Pogoda na 1 listopada: Wszystkich Świętych na mapie IMGW