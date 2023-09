Pogoda jak w środku lata. Jest tylko jeden problem [Prognoza IMGW na 11.09.2023]

Upał ponad 40 stopni za dnia, siarczysty mróz w nocy. To nie żart

Lato postanowiło zostać w Polsce - od początku września pogoda zdaje się wynagradzać nam nieprzyjemny początek sierpnia. Prognozy na poniedziałek (11.09.2023 r.) znów są optymistyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej donosi, że temperatury na terenie całej Polski będą przypominać te, które kojarzymy ze środkiem lata. Jest szansa, że dobijemy do granicy 30 stopni Celsjusza. W weekend byliśmy w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Białorusią i w tej materii niewiele się zmieni. Parasole można schować do szafy.

Synoptycy IMGW wskazują, że w poniedziałek będzie bezchmurnie lub też odnotujemy zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane. - Rano gdzieniegdzie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr na ogół słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych - prognozuje Instytut. Do kierowców apelujemy o ostrożność. Zamglenia wpłyną rzecz jasna na widoczność. Trzeba zachować odpowiedni poziom koncentracji. Na szczęście drogi nie będą śliskie.

Pogoda na jutro. Temperatura 11.09.2023

Jak już sygnalizowaliśmy wyżej, temperatury będą bardzo przyjemnie i to na terenie wszystkich województw. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 26 stopni Celsjusza na wschodzie do 29°C na zachodzie i w centrum kraju, nad morzem i w dolinach karpackich od 23°C do 26°C - podaje IMGW w prognozie na poniedziałek. Lokalnie, w Lubuskiem i w Zachodniopomorskiem możemy nawet odnotować upalne wartości, przekraczające 30 stopni.

Pogoda IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 11/12 września

Noc z poniedziałku na wtorek będzie raczej spokojna. Na niebie nie będzie chmur, lokalnie odnotujemy zachmurzenie małe. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 500 m, w dolinach i kotlinach górskich do 200 m. Temperatura minimalna od 10°C na północnym wschodzie do 16°C na zachodzie, w centrum i nad morze, lokalnie w rejonach podgórskich około 8°C. Wiatr słaby, zmienny. Prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować w naszym serwisie.