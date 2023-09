i Autor: Shutterstock

Szalona pogoda

Upał ponad 40 stopni za dnia, siarczysty mróz w nocy. To nie żart

Różnice w temperaturach do 60 stopni w jednym regionie? Szalona pogoda zaatakowała we wrześniu. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale pasjonaci z serwisu fanipogody.pl przytoczyli twarde dane. Analizując te liczby można się złapać za głowę.