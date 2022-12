Jak informuje IMGW Europa południowa oraz południowo-wschodnia jest pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże z ośrodkami nad Morzem Norweskim oraz północno-zachodnim Atlantykiem wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska jest pod wpływem niżu znad Morza Północnego, w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Pod koniec dnia, na północnym zachodzie kraju, zacznie zaznaczać się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego.

Jaka będzie pogoda w piątek, 30 grudnia 2022?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (30 grudnia 2022) na północy zachmurzenie na ogół umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami będzie deszczowo, a w górach spadnie śnieg.

- Miejscami, głównie w południowej połowie kraju opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 30 grudnia 2022

W piątek będzie ciepło, a termometry wskażą maksymalnie do 9°C.

- Temperatura maksymalna od 4°C na południowym wschodzie do 9°C na południowym zachodzie - podaje IMGW.

Synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem.

- Wiatr na ogół umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów i w Karpatach do 70 km/h - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski. Noc z piątku na sobotę (30.12.2022/31.12.2022)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (30.12.2022/31.12.2022) zachmurzenie będzie umiarkowane od zachodu wzrastające do dużego. Początkowo na zachodzie, nad ranem również w centrum i na północy, opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C na północnym wschodzie i lokalnie na południu do 5°C na zachodzie i nad morzem, chłodniej w rejonach podgórskich od -1°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem oraz na krańcach południowo-zachodnich w porywach do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 120 km/h, w Karpatach do 90 km/h.

