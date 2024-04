Piękna pogoda na koniec kwietnia. Ciepło i słońce w weekend [Prognoza IMGW na 28.04.2024]

Jaka będzie pogoda w niedzielę? Prognoza IMGW na 28.04.2024

Noc z soboty na niedzielę (27/28 kwietnia) pogodna, jedynie początkowo na wschodzie więcej chmur. Cieplej niż w ostatnim czasie, na termometrach przeważnie od 4°C do 8°C. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat i w Bieszczadach, tam około 2°C. Najcieplej na wybrzeżu, do 10°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, przeważnie południowo-wschodni. W rejonach podgórskich porywy wiatru do 65 km/h, wysoko w górach do 90 km/h - prognozuje IMGW.

Niedziela (28 kwietnia) będzie dniem pogodnym i ciepłym. Maksymalnie na termometrach od 20°C na północy do 23°C południu kraju. Nieco chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem. Tam temperatura od 15°C do 18°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni. W rejonach podgórskich porywy wiatru do 65 km/h, wysoko w górach do 90 km/h - zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

