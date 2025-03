Temperatury w dół, do tego ulewne deszcze i jeszcze to! Pogoda da nam popalić

Spis treści

Pogoda na jutro: -14 stopni i śnieżyce w nocy

Jak już wiecie z prognoz, przekazywanych w naszym serwisie, zima postanowiła wrócić do Polski. Potwierdza to najnowsza prognoza IMGW na wtorek (18 marca 2025 r.). Synoptycy wskazują, że w regionach podgórskich temperatury spadną do -14 stopni. Na nizinach możliwy nawet 8-stopniowy mróz. Najzimniej będzie na południu i południowym wschodzie kraju. Ciepłe płaszcze przydadzą się:

na Lubelszczyźnie

na Podkarpaciu

w Świętokrzyskiem

w Łódzkiem

w Małopolsce

na Śląsku

Jedynie na Wybrzeżu noc będzie z minimalnym plusem. - W drugiej połowie nocy również na północnym wschodzie, zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami śniegu - dodaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na noc 17/18 marca. Na Wybrzeżu problemem będzie porywisty wiatr, który obniży temperaturę odczuwalną. W ciągu dnia zima również nie odpuści.

Pogoda na wtorek: Chłód i śnieg w prognozie na 18 marca

Wtorek będzie przeważnie słoneczny, ale nie unikniemy zimowych i deszczowych akcentów. Na północy i wschodzie zachmurzenie będzie duże i tam miejscami pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Parasole mogą się przydać na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru "dobiją" do 55 km/h. Na terenie całej Polski aktywne są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami.

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że we wtorek będzie ostatnim zimowym dniem w tym sezonie. Alerty najpewniej zostaną wygaszone w środowy poranek. Ten temat będziemy monitorować w naszym serwisie.

Najnowsza prognoza pogody. Temperatura 18.02.2025

We wtorek temperatury maksymalne nie osiągną granicy 10 stopni Celsjusza. Całodobowy mróz utrzyma się tylko w górach, ale w wielu regionach będzie chłodno.

- Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na wschodzie, około 5°C w centrum, do 8°C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat od -2°C do 1°C - podaje we szczegółach IMGW. Środa będzie pierwszym dniem z konkretnym ociepleniem. To właśnie 19 marca zima znajdzie się w odwrocie. Prognozy będziemy aktualizować w pogodowym oddziale "Super Expressu" i w lokalnych serwisach.

