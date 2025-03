Temperatury w dół, do tego ulewne deszcze i jeszcze to! Pogoda da nam popalić

Pogoda na poniedziałek: Noc ze śniegiem i mrozem

Na przejęcie inicjatywy przez wiosnę przyjdzie nam poczekać do środka tygodnia. Tymczasem z prognozy IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek (16/17 marca 2025 r.) wynika, że zmierzymy się z ostatnim atakiem zimy w tym sezonie. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do -1°C na południowym zachodzie; na wybrzeżu do 1°C. Chłodniej będzie lokalnie w rejonie podgórskim Karpat, od -8 stopni do -4°C. Eksperci zapowiadają również postępujące z północy na południe kraju przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w śnieg.

- Spadek temperatury poniżej 0°C będzie powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg oraz chodników, miejscami ślisko. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przejściowo dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków północnych. Na wybrzeżu miejscami porywy wiatru do 75 km/h - alarmuje IMGW w prognozie na najbliższą noc. Do uczestników ruchu drogowego apelujemy o ostrożność!

Pogoda na jutro: Śnieg i silny wiatr w prognozie na 17 marca

Poniedziałek nie będzie spokojny pod względem pogodowym. Ostrzeżenia pierwszego stopnia od IMGW obejmują całą Polskę. Synoptycy wskazują na opady śniegu, oblodzenie i przymrozki. Biały puch może padać w województwach:

śląskim

małopolskim

opolskim

dolnośląskim

kujawsko-pomorskim

pomorskim

warmińsko-mazurskim

świętokrzyskim

podkarpackim

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do około 55 km/h, z kierunków północnych. Na wybrzeżu miejscami porywy wiatru do 75 km/h - przekazuje we szczegółach IMGW.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW‼️PRZYMROZKI 1°Aż do 19.03 (środa) temperatura powietrza w nocy może spadać poniżej 0°C. Większe spadki przy gruncie. Szczegóły i dokładne wartości prognozowanej temperatury➡️ https://t.co/DIkhkQRy0k#IMGW pic.twitter.com/ITIoNcTstt— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 16, 2025

Nowa prognoza pogody. Temperatura 17.03.2025

Analiza temperatur, które będą z nami w najbliższych godzinach potwierdza, że zima jeszcze da się nam we znaki. W poniedziałek temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i południowym wschodzie, około 3°C w centrum, do 7°C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat termometry pokażą od -4°C do -2°C.

O poranku kierowcy muszą być przygotowani na skrobanie szyb samochodów. Stan dróg nie będzie należał do idealnych, więc trzeba zdjąć nogę z gazu i zachować maksymalny poziom koncentracji. Prognozy i ostrzeżenia będziemy aktualizować w naszym serwisie i w lokalnych oddziałach "Super Expressu".