Opady deszczu powracają. Wiemy, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 14.05.2024]

Pogoda na jutro. Przymrozki i deszcze już w nocy

W pogodzie miesza obecnie Wyż Uwe, który będzie miał sporo do powiedzenia w Polsce. W poniedziałek na termometrach oglądamy zazwyczaj bardzo przyjemne wartości. Czy warunki atmosferyczne poprawią nam humor również we wtorek? Na pewno nie wszędzie. W nocy z poniedziałku na wtorek, na Suwalszczyźnie okresami zachmurzenie będzie duże i tam pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. - Na południowym wschodzie oraz na Kaszubach, Warmii, a także w rejonach podgórskich wystąpią przygruntowe przymrozki do -2°C - podaje IMGW. Sprawdzamy też, co nas czeka w ciągu dnia. Gdzie przydadzą się parasole? Jedno województwo ma najgorzej.

Prognoza IMGW na wtorek, 14 maja 2024: Tu spadnie deszcz

Najwięcej chmur zobaczą mieszkańcy północno wschodniej Polski. - Tam wystąpią słabe, przelotne opady deszczu - przekazują eksperci z IMGW w prognozie na 14 maja. Parasole przydadzą się na Podlasiu. Pozostałe województwa najpewniej przejdą przez wtorek "suchą stopą".

Temperatura maksymalna ukształtuje się tego dnia na poziomie od 18°C na północnym wschodzie do 24 stopni Celsjusza zachodzie, chłodniej nad morzem i obszarach podgórskich Karpat około 14°C, 16°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na zachodzie okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni, tylko nad morzem północno-wschodni. Wygląda na to, że poza deszczowymi incydentami, prognoza jest bardzo korzystna. Pogoda popsuje się podczas weekendu. Szczegóły znajdziecie w naszych prognozach średnioterminowych. Zachęcamy też do rozwiązania naszego quizu o pogodzie.

