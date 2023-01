Zwrotnikowe powietrze dotarło do Polski

Tatry widoczne z odległości 230 km - uchwycił je Paweł Kłak z portalu DalekieWidoki,pl, który sfotografował masyw, stojąc na Górze Kamieńskiej pod Bełchatowem. Zdjęcie zostało wykonane w niedzielę, 1 stycznia. - Jest to miejsce najdalej położone na północ z którego wykonano zdjęcie Karpat. Jest to pierwsza w historii udokumentowana obserwacja Tatr z Niziny Mazowieckiej - pochwalił się autor fotki na profilu facebookowym. Na zdjęciu zrobionym na Górze Kamieńskiej widać:

Łomnicę;

Durny Szczyt;

Lodowy Szczyt.

Silne wiatry pomogły w zobaczeniu Tatr

Jak informuje serwis TwojaPogoda.pl, uchwycenie Tatr na fotografii z tak dalekiej odległości było możliwe dzięki odpowiedniej pogodzie. W ostatnich kilku dniach przez Polskę przechodziły (i nadal przechodzą) porywiste wiatry. To one oczyściły dolną część atmosfery z różnego rodzaju pyłów, dzięki czemu znacznie poprawiła się widoczność pozioma. Oprócz tego autor zdjęcia musiał liczyć na swoje umiejętności.

- Wiejący tego dnia wiatr kołysał gałęziami drzew i zasłaniał widok na odległy horyzont. Z powodu wiatru i wspomnianych przeszkód zdjęcia nie wyszły do końca ostre, ale to co najważniejsze jest na nich widoczne. Paweł zdjęcie wykonał aparatem fotograficznym Canon 1100D z obiektywem Sigma 150-500 mm - informuje TwojaPogoda.pl.

