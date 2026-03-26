Nie tylko deszcz, ale śnieg! Załamanie pogody jest pewne. Synoptycy ostrzegają

Pogoda na 27 marca 2026

Jaka będzie pogoda w piątek? Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w dzień na północy, zachodzie i w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu i południowym wschodzie duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich Tatr deszczu ze śniegiem, wysoko w górach opady śniegu.

Na południu Śląska i Małopolski suma opadów deszczu do 10 mm, lokalnie do 15 mm. W szczytowych partiach Beskidów i w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm - podają synoptycy.

Temperatura 27.03

Najcieplej będzie w centrum kraju, tam do 13°C.

Temperatura maksymalna od 6°C nad morzem, około 10°C w centrum do 13°C na południowym wschodzie; w rejonach podgórskich około 4°C, 5°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju okresami porywisty, północny i północno-zachodni, tylko nad morzem zachodni. Wysoko Sudetach porywy do 100 km/h, w Beskidach i Tatrach do 60 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Noc z piątku na sobotę. Prognoza IMGW

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę (27/28 marca 2026) na przeważającym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu.

Suma opadów deszczu na południu Śląska i Małopolski do 10 mm, wysoko w Beskidzie Żywieckim i w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Na Pomorzu i Warmii miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie osadzające szadź - czytamy.

Temperatura minimalna od -4°C na zachodzie i północy kraju, około -1°C nad morzem i w centrum, do 7°C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków północnych, jedynie na północy z południowego zachodu. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, okresami powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

ŹRÓDŁO: IMGW