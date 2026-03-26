Białe święta na Wielkanoc. Pogoda mocno rozczaruje! Prognozy nie zostawiają złudzeń

Tegoroczna Wielkanoc zaskoczy nas powrotem zimy, przynosząc niskie temperatury i opady.

W całym kraju spodziewane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu.

Najchłodniej będzie w pasie od Małopolski, przez Mazowsze, Wielkopolskę, aż po północ Polski.

W Wielkanoc przypomnimy sobie o zimie! Z szaf trzeba będzie wyciągnąć jeszcze ciepłe kurtki i czapki. Przekazano najnowszą prognozę pogody, z której wynika, że czeka nas śnieg oraz deszcz.

Z modeli numerycznych i prognoz średnio- i długoterminowych pogody o zasięgu wynika, że tegoroczna Wielkanoc będzie chłodna. W święta można spodziewać się przelotnych opadów śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu - poinformował Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB.

Pogoda na Wielkanoc. Kiedy i gdzie będzie najgorzej?

W całym kraju prognozowane są opady. Jak wynika z analiz IMGW, w tygodniu (30.03-05.04) w całej Polsce, z wyjątkiem północnego wschodu suma opadów względem lat 1991-2020 będzie ponadprzeciętnie wysoka. Na zachodzie kraju może być nawet dwukrotnie większa od normy i miejscami wyniesie 15 mm w skali tygodnia. Z prognozy wynika też, że najbardziej deszczowe będą Wielki Piątek, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, a w Wielką Sobotę nastąpi chwilowe rozpogodzenie.

- Deszcz jest możliwy na terenie całego kraju, a opady śniegu będą możliwe w pasie od Małopolski przez województwo mazowieckie i wielkopolskie aż po północną część kraju - przekazał PAP ekspert.

Ochłodzenie w Wielkanoc. Gdzie będzie najgorzej?

Jak poinformowano, z analiz wynika, że średnia temperatura powietrza w Polsce prognozowana na tydzień między 30 marca, a 5 kwietnia wyniesie ok. 4 st. C, temperatura maksymalna ok. 8 st. C, a minimalna ok. 0 st. C.

Piotr Szuster dodał, że najzimniej będzie w pasie, w którym można spodziewać się opadów śniegu tzn. w województwach:

małopolskim,

mazowieckim,

wielkopolskim

i na północy kraju.

Tam w nocy z czwartku na piątek i z piątku na sobotę średnia temperatura minimalna może wynieść minus 2 st. C. Mimo różnic, prognozowane temperatury na terenie całego kraju będą względnie równomiernie rozłożone.