Białe święta na Wielkanoc. Pogoda mocno rozczaruje! Prognozy nie zostawiają złudzeń

- Tegoroczna Wielkanoc zaskoczy nas powrotem zimy, przynosząc niskie temperatury i opady.
- W całym kraju spodziewane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu.
- Najchłodniej będzie w pasie od Małopolski, przez Mazowsze, Wielkopolskę, aż po północ Polski.
W Wielkanoc przypomnimy sobie o zimie! Z szaf trzeba będzie wyciągnąć jeszcze ciepłe kurtki i czapki. Przekazano najnowszą prognozę pogody, z której wynika, że czeka nas śnieg oraz deszcz.
Z modeli numerycznych i prognoz średnio- i długoterminowych pogody o zasięgu wynika, że tegoroczna Wielkanoc będzie chłodna. W święta można spodziewać się przelotnych opadów śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu - poinformował Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB.
Pogoda na Wielkanoc. Kiedy i gdzie będzie najgorzej?
W całym kraju prognozowane są opady. Jak wynika z analiz IMGW, w tygodniu (30.03-05.04) w całej Polsce, z wyjątkiem północnego wschodu suma opadów względem lat 1991-2020 będzie ponadprzeciętnie wysoka. Na zachodzie kraju może być nawet dwukrotnie większa od normy i miejscami wyniesie 15 mm w skali tygodnia. Z prognozy wynika też, że najbardziej deszczowe będą Wielki Piątek, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, a w Wielką Sobotę nastąpi chwilowe rozpogodzenie.
- Deszcz jest możliwy na terenie całego kraju, a opady śniegu będą możliwe w pasie od Małopolski przez województwo mazowieckie i wielkopolskie aż po północną część kraju - przekazał PAP ekspert.
Ochłodzenie w Wielkanoc. Gdzie będzie najgorzej?
Jak poinformowano, z analiz wynika, że średnia temperatura powietrza w Polsce prognozowana na tydzień między 30 marca, a 5 kwietnia wyniesie ok. 4 st. C, temperatura maksymalna ok. 8 st. C, a minimalna ok. 0 st. C.
Piotr Szuster dodał, że najzimniej będzie w pasie, w którym można spodziewać się opadów śniegu tzn. w województwach:
- małopolskim,
- mazowieckim,
- wielkopolskim
- i na północy kraju.
Tam w nocy z czwartku na piątek i z piątku na sobotę średnia temperatura minimalna może wynieść minus 2 st. C. Mimo różnic, prognozowane temperatury na terenie całego kraju będą względnie równomiernie rozłożone.