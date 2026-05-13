Burze z gradem i deszcze nie ustąpią. Wyróżnili 4 województwa

Konrad Marzec
2026-05-13 16:36

W prognozie pogody na czwartek (14 maja 2026 r.) IMGW potwierdza wcześniejsze doniesienia o burzach z gradem. Polacy nadal będą się mierzyli z trudnymi warunkami, a na mapie Instytutu wyróżnione zostały cztery województwa. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i gdzie zagrzmi.

Burze z gradem w prognozie pogody

Autor: Unsplash.com Burze z gradem w prognozie pogody

Bez przełomu w najnowszej prognozie pogody dla Polski

Czy jesień zamieniła się miejscami z wiosną? Takie wnioski można wyciągnąć z ostatnich dni. Pogodowego przełomu nie ma również w prognozie na noc z 13 na 14 maja. Pogodnie będzie tylko na wschodzie i na południu kraju. Poza tym IMGW prognozuje:

  • Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie oraz miejscami w centrum i na północy kraju przelotne opady deszczu i lokalnie zanikające burze.
  • Wiatr słaby i umiarkowany, nad ranem w rejonie Beskidu Śląskiego chwilami porywisty. W szczytowych partiach Sudetów wiatr w porywach do 90 km/h.
  • Temperaturę minimalną od 3 do 7 stopni. Chłodniej lokalnie na południowym wschodzie, około 1°C i przy gruncie do około -2°C. W dolinach karpackich miejscami spadek do -1°C, przy gruncie do około -3 stopni Celsjusza.

Jaka będzie jutro pogoda? Oto prognoza na 14 maja

Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ponownie widzimy deszcze i czerwone pioruny, oznaczające po prostu burze. Zagrzmieć może w województwach:

  • kujawsko-pomorskim
  • warmińsko-mazurskim
  • łódzkim
  • mazowieckim

Taki widok na mapie to stan na 16:30. A może być jeszcze gorzej! - Przelotne opady deszczu, za wyjątkiem południowego wschodu kraju także burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na północy i północnym zachodzie kraju - czytamy w szczegółowej prognozie synoptycznej IMGW na 14 maja. W zasięgu burz porywy wiatru do 70 km/h, a na dużym obszarze kraju do 55 km/h.

Prognozowane temperatury maksymalne dla dużych miast:

  • Koszalin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski - 12-13 stopni
  • Gdańsk, Olsztyn, Zielona Góra - 15 stopni
  • Wrocław, Opole, Łódź, Suwałki, Białystok - 16 stopni
  • Warszawa, Lublin, Kielce - 17 stopni
  • Rzeszów - 20 stopni

W prognozie ostrzeżeń IMGW widać alerty pierwszego stopnia przed burzami dla kilkunastu województw. Wyłamuje się tylko lubuskie, Podlasie, Dolny Śląsk, Śląsk i Opolszczyzna. Prognozy mogą ulec zmianie.

