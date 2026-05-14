Zaraz się zacznie, już biją na alarm! Te województwa są zagrożone, pół Polski na żółto. Ostrzeżenia IMGW

Agnieszka Przystaś
2026-05-14 11:43

Jaka będzie pogoda w piątek 15 maja 2026? Nie mamy dobrych wieści - nadciągają burze! Zacznie się już w czwartek, eksperci IMGW wydali ostrzeżenia dla siedmiu województw. Gdzie będzie najgorzej?

Autor: ART SERVICE

Prognoza IMGW 15.05.2026

Pogoda na piątek, 15.05.2026. Jak informuje IMGW, w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, pod koniec dnia miejscami także rozpogodzenia. To jednak nie wszystko - czekają nas przelotne opady i burze.

 Przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana wysokość opadów, szczególnie w czasie burz, miejscami do 15-20 mm - czytamy na stronie IMGW.

Na termometrach maksymalnie do 22°C.

- Temperatura maksymalna od około 15°C na zachodzie do 20°C, 22°C na wschodzie i południowym wschodzie kraju; chłodniej miejscami nad morzem - około 13°C - informują eksperci.

Wiatr na zachodzie kraju słaby, zmienny, na pozostałym obszarze umiarkowany i chwilami porywisty, na ogół z kierunków południowych. W zasięgu burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h.

Alerty IMGW w czwartek 14.05.2026. Burze z gradem

Co ważne, burze uderzą już w czwartek 14.05.2026! IMGW wydało ostrzeżenia dla siedmiu województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz części: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.Alerty obowiązują od godz. 13.00 do godz. 19.00.

Miejscami wystąpią burze, którym towarzyszyć będą silniejsze porywy wiatru do 65 km/h, lokalnie do 75 km/h. Wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Miejscami opady drobnego gradu - czytamy.

Prognoza pogody. Noc z piątku na sobotę

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (15/16 maja 2026) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami rozpogodzenia.

 Za wyjątkiem północnego zachodu przelotne opady deszczu, a początkowo także zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami do około 10 mm, na południu Opolszczyzny do około 15 mm - podaje IMGW.

Temperatura minimalna od 4°C na północnym zachodzie, około 7°C w centrum do 11°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, zmienny.

