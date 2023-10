Nawet 25 stopni ciepła! Ale czekają nas burze i jeszcze to [prognoza IMGW na 14.10.2023]

Potężne załamanie pogody! Cyklon Szymon sprowadzi do Polski wszystko, co najgorsze

Pogodowy galimatias - tak w skrócie można podsumować to, co nas czeka w najbliższych godzinach. Prognoza na sobotę (14 października 2023 r.) mówi o starciu lata z jesienią. Kiedy niektórzy będą rozważać wyjście na krótki rękawek, inni schronią się przed konkretnymi opadami deszczu. Jak to wszystko złożymy do kupy, to początek weekendu może nas - dosłownie - przyprawić o ból głowy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami życie utrudnią nam przelotne opady deszczu, możliwe są również burze. - Na południu miejscami prognozowana wysokość opadu do około 10 mm - podaje IMGW. Najwięcej opadów odnotujemy na Śląsku, w Małopolsce i w Opolskiem. Niestety, na tym nie koniec nieciekawych prognoz.

- Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, początkowo na zachodzie w porywach do 70 km/h, nad morzem wiatr okresami silny do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. W górach wiatr w porywach od 80 km/h do 110 km/h - alarmują synoptycy Instytutu.

Pogoda na jutro. Temperatura 14.10.2023

To prawdopodobnie ostatni dzień października, podczas którego odnotujemy typowo letnie temperatury. Momentami poczujemy się nawet jak w środku lata. - Temperatura maksymalna od 16°C na północny, około 22°C w centrum do 25 stopni Celsjusza na południu, nad morzem 14°C, 15°C; na przeważającym obszarze kraju temperatura najwyższa wystąpi przed południem - przekazuje IMGW w prognozie synoptycznej na 14 października. Jeśli chodzi o duże miasta, to najcieplej będzie w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Katowicach i Opolu.

Prognoza IMGW na noc z soboty na niedzielę, 14/15 października

W nocy również nie będzie spokojnie. Zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane, na wschodzie i południu kraju miejscami duże i tam pojawią się przelotne opady deszczu. Również nad morzem zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadu nad morzem do 10 mm, a na południowym wschodzie do 15 mm. W górach przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna przeważnie od 5°C do 7°C, miejscami nad morzem 9°C, a na południowym wschodzie 10°C; w rejonach podgórskich od 1°C do 4°C.

- Wiatr umiarkowany, porywisty, na północy oraz początkowo na południu w porywach do 60 km/h, nad morzem wiatr okresami silny i bardzo silny do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków zachodnich. W górach porywy do około 80 km/h - ostrzegają eksperci Instytutu. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.