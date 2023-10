Załamanie pogody w sobotę, 14 października. Co przyniesie cyklon Szymon?

To już ostatnie dni z wysokimi temperaturami, bo od soboty, 14 października, czeka nas załamanie pogody, po którym nie będzie już powrotu lata. Jak informuje TwojaPogoda.pl, stoi za tym cyklon Szymon, który sprowadzi do Polski front atmosferyczny. Obejmie on swoją strefą działania najpierw północno-zachodnią część kraju i będzie się przemieszczał w kierunku południowo-wschodnim. To dlatego w niektórych regionach będzie w sobotę od 20 do nawet 27 stopni, gdy w tym samym czasie w innych będzie ledwie 12-15 kresek. Spadek temperatury to jednak nie wszystko, co będziemy zawdzięczać frontowi atmosferycznemu. Przede wszystkim do Polską dotrą deszczowe chmury, który lokalnie mogą się nawet przekształcić w burze. Od samego rana będzie też mocno wiało, bo porywy mogą sięgnąć 50-60 km/h, natomiast z biegiem dnia prędkość wiatru będzie słabnąć. Od niedzieli, 15 października, czeka nas diametralna zmiana pogody.

- Nad Polskę spłynie dużo chłodniejsze powietrze polarnomorskie, które sprawi, że temperatura maksymalna spadnie z dnia na dzień nawet o kilkanaście stopni. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 12 stopni, a na zachodzie i północy od 7 do 10 stopni - informuje TwojaPogoda.pl.

Ostatniego dnia weekendu można się ponadto spodziewać rozpogodzeń, choć w pierwszej połowie dnia może przelotnie padać na zachodzie i północy, a po południu opady mogą również dotrzeć do centrum i na południe.