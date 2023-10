Chłód, ulewne deszcze, a tutaj nawet wichury do 100 km/h! Fatalna pogoda atakuje [Prognoza IMGW na 9.10.2023]

Lato w październiku? Jak informuje TwojaPogoda.pl, wysokie temperatury powrócą do Polski w środę, 11 października, a to za sprawą wyżu, które dotrze nawet w głąb kraju. Dzięki temu będzie powyżej 20 stopni, a na południowym zachodzie maksymalnie 25 kresek. Tego dnia możemy też liczyć na dużo słońca, a jedyną rzeczą w pogodzie, która może nam popsuć humor, będzie porywisty wiatr. Jego podmuchy nie będą do prawda tak mocne, jak w miniony weekend, ale nadal będą osiągać prędkość 50-60 km/h. W czwartek i piątek znowu chłodniej i więcej chmur, natomiast letnie temperatury mają powrócić w sobotę, 14 października. Słupki rtęci pokażą znowu 20-25 stopni i będzie dużo słońca, choć nadal wietrznie. Jak będzie wyglądać ostatni dzień tygodnia?

- W niedziele chłodniej. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C, jedynie na Podkarpaciu do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków zachodnich - informuje IMGW.

