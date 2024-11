Nadejście zimy to kwestia godzin. Taką pogodą przywita nas grudzień [Prognoza IMGW na 1.12.2024]

Ponury środek tygodnia za oknami. Opady deszczu to nie wszystko

W niedzielę (1 grudnia) - według prognoz IMGW - "Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad wschodnią Europą". Pozostaniemy w polarnym morskim powietrzu, a ciśnienie spadnie. Noc z soboty na niedzielę (30 listopada/1 grudnia) na ogół pogodna, jedynie na południowym wschodzie więcej ciemnych chmur. Uwaga na mgły, które mogą być marznące i ograniczą widzialność od 100 m do 300 m. Na południu, zachodzie i w centrum kraju termometry pokażą -2°C. Na wybrzeżu i południowym wschodzie najcieplej, tam do 2°C. Najchłodniej w górach, od -6°C do -3°C. Wiatr słaby, w górach umiarkowany i dość silny, z kierunków południowych.

Pierwszy dzień grudnia słoneczny, bez opadów. Rano i wieczorem mogą pojawić się mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Najchłodniej w górach, na południu i zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą maksymalnie 2-3°C. Najcieplej nad morzem i południowym wschodzie, tam do 6°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Wieczorem w Sudetach porywy do 55 km/h - prognozuje IMGW.

Po weekendzie do Polski wróci zimowa pogoda, z opadami śniegu i mrozem. Nic dziwnego, ponieważ wraz z nadejściem grudnia, powitaliśmy meteorologiczną zimę. Więcej w artykule Znamy konkretną datę ataku zimy. "Może zawitać na dłużej"

Źródło: IMGW

