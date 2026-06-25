Nadchodzi upał. Piekielny żar będzie lał się z nieba. Alerty rozszerzone na kolejne regiony!

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-25 9:00

Synoptycy alarmują, termometry wskażą wartości, które dosłownie zwalić mogą z nóg, a piekielny żar będzie lał się z nieba przez kolejne dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał już specjalne alerty, które obejmują znaczną część kraju. Przygotujcie się na prawdziwą falę gorąca, ponieważ temperatura maksymalna w niektórych regionach ma przekroczyć nawet 33 stopnie Celsjusza! 

Piaszczysta plaża nad jeziorem, pełna ludzi szukających ochłody w upalny dzień. Wiele osób leży na kocach pod parasolami z trzciny, inni wchodzą do wody lub stoją na drewnianym pomoście. Zdjęcie ilustruje temat rekordowych upałów, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Tomek Szymlet
  • Synoptycy alarmują przed nadchodzącą falą upałów, która obejmie znaczną część kraju, z temperaturami przekraczającymi 33 stopnie Celsjusza.
  • IMGW rozszerzyło alerty drugiego stopnia, ostrzegając przed zagrożeniem dla zdrowia i życia oraz możliwymi dużymi stratami materialnymi.
  • Sprawdź, czy Twój region znalazł się na liście zagrożonych i dowiedz się, jak przygotować się na piekielny żar.

Prognoza IMGW na 26.06.2026

Zgodnie z najnowszymi prognozami, w piątek 26 czerwca czeka nas prawdziwa fala gorąca. Według danych IMGW, na przeważającym obszarze kraju spodziewane są temperatury maksymalne w zakresie od 30°C do 33°C. Oznacza to, że znaczna część Polski odczuje piekielny żar i będzie musiała zmierzyć się z warunkami typowymi dla tropikalnego lata. Niewielkie wytchnienie od upału znajdą mieszkańcy północno-wschodniej Polski, gdzie temperatura osiągnie około 27°C. Podobnie chłodniej będzie miejscami na Pomorzu oraz na Podhalu, gdzie termometry wskażą podobne wartości. Nad morzem natomiast, jak zwykle, panować będzie najbardziej komfortowa aura – około 20°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie północny i północno-zachodni, choć na południowym wschodzie kraju może być miejscami porywisty. Taka prognoza pogody oznacza, że w wielu regionach warto przygotować się na wysokie temperatury i zadbać o odpowiednie nawodnienie.

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Upał w Polsce. Alerty IMGW rozszerzone

Alert drugiego stopnia obowiązuje w województwach:

  • lubuskim;
  • wielkopolskim;
  • zachodniopomorskim
  • dolnośląskim
  • opolskim
  • śląskim
  • łódzkim
  • świętokrzyskim
  • mazowieckim
  • małopolskim
  • podkarpackim
  • lubelskim
  • kujawsko-pomorskim

 Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w czwartek 25.06 miejscami od 29°C do 31°C, w piątek 26.06 od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C – czytamy na stronie IMGW.

Co oznacza ostrzeżenie II stopnia? IMGW wydaje alerty w trzystopniowej skali. Ostrzeżenie drugiego stopnia, jak podaje Instytut oznacza „możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu”.

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Noc z piątku na sobotę 26/27 czerwca

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę 26/27 czerwca bezchmurnie lub zachmurzenie małe.

Temperatura minimalna od 16°C do 19°C, w rejonach podgórskich Karpat miejscami 12°C, 14°C – podaje IMGW.

Wiatr słaby, z kierunków wschodnich, miejscami zmienny.

Drzwi do nieistniejącej wsi Długie
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