Nadchodzi upał. Piekielny żar będzie lał się z nieba. Alerty rozszerzone na kolejne regiony!

Synoptycy alarmują przed nadchodzącą falą upałów, która obejmie znaczną część kraju, z temperaturami przekraczającymi 33 stopnie Celsjusza.

IMGW rozszerzyło alerty drugiego stopnia, ostrzegając przed zagrożeniem dla zdrowia i życia oraz możliwymi dużymi stratami materialnymi.

Sprawdź, czy Twój region znalazł się na liście zagrożonych i dowiedz się, jak przygotować się na piekielny żar.

Prognoza IMGW na 26.06.2026

Zgodnie z najnowszymi prognozami, w piątek 26 czerwca czeka nas prawdziwa fala gorąca. Według danych IMGW, na przeważającym obszarze kraju spodziewane są temperatury maksymalne w zakresie od 30°C do 33°C. Oznacza to, że znaczna część Polski odczuje piekielny żar i będzie musiała zmierzyć się z warunkami typowymi dla tropikalnego lata. Niewielkie wytchnienie od upału znajdą mieszkańcy północno-wschodniej Polski, gdzie temperatura osiągnie około 27°C. Podobnie chłodniej będzie miejscami na Pomorzu oraz na Podhalu, gdzie termometry wskażą podobne wartości. Nad morzem natomiast, jak zwykle, panować będzie najbardziej komfortowa aura – około 20°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie północny i północno-zachodni, choć na południowym wschodzie kraju może być miejscami porywisty. Taka prognoza pogody oznacza, że w wielu regionach warto przygotować się na wysokie temperatury i zadbać o odpowiednie nawodnienie.

Upał w Polsce. Alerty IMGW rozszerzone

Alert drugiego stopnia obowiązuje w województwach:

lubuskim;

wielkopolskim;

zachodniopomorskim

dolnośląskim

opolskim

śląskim

łódzkim

świętokrzyskim

mazowieckim

małopolskim

podkarpackim

lubelskim

kujawsko-pomorskim

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w czwartek 25.06 miejscami od 29°C do 31°C, w piątek 26.06 od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C – czytamy na stronie IMGW.

Co oznacza ostrzeżenie II stopnia? IMGW wydaje alerty w trzystopniowej skali. Ostrzeżenie drugiego stopnia, jak podaje Instytut oznacza „możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu”.

Noc z piątku na sobotę 26/27 czerwca

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę 26/27 czerwca bezchmurnie lub zachmurzenie małe.

Temperatura minimalna od 16°C do 19°C, w rejonach podgórskich Karpat miejscami 12°C, 14°C – podaje IMGW.

Wiatr słaby, z kierunków wschodnich, miejscami zmienny.