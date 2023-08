Nadchodzi ulga od upałów, ale w tej części kraju nawet 33 stopnie

Prognoza pogody IMGW 27.08.2023. Upał w niedzielę tylko na krańcach wschodnich

- W niedzielę będzie chłodniej, tylko na krańcach wschodnich upał, nawet do 33 stopni C. W południowo wschodniej części kraju przelotne opady deszczu i burze - poinformowała Małgorzata Tomczuk, dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowo wschodniej części kraju przelotne opady deszczu i burze. Opady w czasie burz wyniosą do 20 mm. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, na przeważającym obszarze 24 stopnie, do 33 stopni na krańcach wschodnich. Wiatr słaby, zmienny, na wschodzie z przewagą kierunków wschodnich.

Z kolei w nocy sporo chmur, burz i opadów deszczu. Tylko na krańcach południowo wschodnich będzie bez opadów i najcieplej. Na zachodzie ciągłe opady deszczu. Burze wystąpią w pasie od Mazur, przez Polskę centralną po Dolny Śląsk. W czasie burz może spaść do 30 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną do 80 km/h. Temperatura minimalna wyniesie od 14 do 18 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze, do 22 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny, na zachodzie z kierunków zachodnich, a na wschodzie południowo wschodni.

Noc na ogół pochmurna. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Najsilniejsze opady na południowym zachodzie. Temperatura minimalna od 14°C do 20°C. Wiatr na ogół słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, na południu lokalnie do 90 km/h.#IMGW pic.twitter.com/gvWb42sGW0— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 26, 2023

