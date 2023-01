Mniej śniegu w Polsce, ale zaatakuje coś innego! Parszywa pogoda za oknami [Prognoza IMGW na 24.01.2023]

W poniedziałek (23 stycznia 2023 r.) IMGW poinformował, że nad Atlantykiem, Skandynawią i Włochami pozostają układy niskiego ciśnienia oraz fronty atmosferyczne; pozostały obszar kontynentu europejskiego znajduje się będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad południową Anglią, Danią i centralną Rosją. Polska pozostaje także w zasięgu tego wyżu. Jesteśmy w powietrzu polarnym morskim. Co to oznacza w kontekście pogody na wtorek? Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1022 hPa i będzie rosnąć.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 24 stycznia?

Prognoza pogody, Polska, 24.01.2023

Prognoza pogody IMGW na najbliższe godziny to delikatny powiew optymizmu. Nadal musimy być gotowi na trudne warunki atmosferyczne, ale będzie ich mniej niż w miniony weekend. We wtorek, w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże i całkowite, na północy większe przejaśnienia i rozpogodzenia, jedynie w górach oraz na Podhalu bezchmurnie lub zachmurzenie małe.

- Miejscami na wschodzie oraz południu słabe opady deszczu lub mżawki, lokalnie śniegu. Rano miejscami na wschodzie oraz południowym wschodzie opady marznącej mżawki powodującej gołoledź. Miejscami na wschodzie i południu początkowo mgły ograniczające widzialność do 200 m. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni; na Pomorzu słaby, zmienny, jedynie miejscami nad morzem słaby i umiarkowany, południowo-zachodni - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 24.01.2023

We wtorek temperatury będą bardzo podobne do tych z samego początku tygodnia, choć miejscami możemy liczyć na delikatne ocieplenie. - Temperatura maksymalna od -1°C do 4 stopni Celsjusza - wyliczają synoptycy IMGW. Na najwyższe wartości mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Kielc i okolic. Taki klimat zostanie z nami przynajmniej do weekendu. Jeżeli nastąpią zmiany w prognozach, to rzecz jasna poinformujemy o tym naszych czytelników.

Prognoza na noc z wtorku na środę, 24/25 stycznia 2023 r.

IMGW podaje, że w nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie duże i całkowite, na północy oraz krańcach południowych rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem, deszczu oraz mżawki, lokalnie śniegu. Miejscami na wschodzie oraz południowym wschodzie opady marznącej mżawki lub deszczu powodujące gołoledź. Bez opadów na krańcach północnych kraju.

- Gdzieniegdzie mgły i mgły marznące ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -8°C lokalnie na północnym zachodzie, około -1°C w centrum do 2°C na Śląsku; na Podhalu około -12°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą północno-wschodniego i północnego, na Wybrzeżu słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni - przestrzegają synoptycy.

