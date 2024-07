Letnia pogoda w odwrocie. Pas opadów deszczu ciągnie się przez cały kraj! [Prognoza IMGW na 3.07.2024]

Na powrót upałów jeszcze poczekamy. Prognozy IMGW zapowiadają deszcz w środę, 3.07.2024

Noc z wtorku na środę (2/3 lipca) będzie pochmurna. Miejscami, szczególnie w zachodniej i północnej Polsce słaby, przelotny deszcz. Uwaga na mgły, które na południu i wschodzie kraju lokalnie mogą ograniczyć widzialność do 300 m. Noc nieco chłodniejsza niż w ostatnich dniach. W górach zaledwie od 6°C do 9°C. Na pozostałym obszarze kraju od 10°C do 13°C. Najcieplej nad morzem, gdzie termometry wskażą do 15°C. - Wiatr słaby, na północy i zachodzie umiarkowany, z kierunków zachodnich. W górach porywy wiatru do 60 km/h - prognozuje IMGW.

Środa (3 lipca) będzie dniem pochmurnym, z przelotnymi opadami deszczu. Jak podaje IMGW, "suma opadów w pasie od Podlasia po Górny Śląsk, Małopolskę i Dolny Śląsk do 10 mm". Nadal dość chłodno, w górach od 13°C do 16°C. Na północnym zachodzie temperatura maksymalna od 17°C. W centrum około 20°C. Najcieplej we wschodniej Polsce, do 23°C. - Wiatr słaby, na północy umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na południu z kierunków północnych. W górach porywy wiatru 60 km/h - zapowiada IMGW.

