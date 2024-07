Pogoda na weekend, 6-7 lipca. Upały wracają do Polski

Kilka dni niższych temperatur, ale później powrót upałów - informuje serwis Fanipogody. Do piątku, 5 lipca włącznie, w czasie dnia będzie nie mniej niż 20 stopni, ale znacznie cieplej zrobi się w sobotę, gdy słupki rtęci pokażą powyżej 25 kresek. Jeszcze goręcej czy wręcz upalnie będzie natomiast w niedzielę, 7 lipca. We wschodniej części kraju na termometrach zobaczymy ponad 30 stopni w cieniu, a na pozostałym obszarze będzie to niewiele mniej.

To niejedyny atak upałów w najbliższym czasie, bo zgodnie z najnowszymi prognozami pogody wysokie temperatury zawitają do nas znowu w przyszłym tygodniu. Na razie nie wiadomo jednak, jak wysokie wartości osiągną.

