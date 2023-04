Burze z deszczem i śniegiem to nie wszystko! W nocy stanie się jeszcze to [Prognoza IMGW na 1.04.2023]

Prognoza długoterminowa na kwiecień 2023. Przymrozki i śnieg zamiast ciepła i słońca

Kalendarzowa i astronomiczna wiosna w pełni, ale za oknami tego nie widać. Wielkanoc lada dzień, a pogodzie bliżej do tego, co zdarza nam się obserwować w Boże Narodzenie. Temperatury sięgające 20 stopni Celsjusza na razie pozostają w sferze marzeń. Są natomiast przymrozki i opady śniegu. Wielu z nas liczyło na to, że w kwietniu wiosna pokaże swoje ciepłe i słoneczne oblicze, a zima na długie miesiące odejdzie w zapomnienie. Niestety, prognozy długoterminowe na kwiecień nie zwiastują rychłego nadejścia ciepłej, słonecznej wiosny.

Prognozy długoterminowe wskazują, że średnie temperatury są poniżej normy wieloletniej. Oczywiście, nie oznacza to, że w kwietniu nie będzie ciepłych dni, ale może być ich bardzo mało. W pierwszej dekadzie kwietnia, na którą przypada Wielkanoc, szanse na temperatury w granicach 20 stopni Celsjusza są nikłe. Zamiast wiosny, mamy raczej przedwiośnie. Krajobraz najbliższych dni, jaki rysują przed nami prognozy długoterminowe na kwiecień to raczej dość chłodne dni z opadami, także śniegu, a nocami i nad ranem wystąpią przymrozki.

Potężne wyże blokują nadejście prawdziwej wiosny

Dlaczego kwiecień 2023 zapowiada się na zimny miesiąc? Jak czytamy w artykule na portalu twojapogoda.pl, winne takiej pogodzie są wiatry z północy. - Przyczyną są potężne wyże, które rozrastają się i będą rządzić aurą na kontynencie przez wiele kolejnych dni. Zajmą całą północ Europy, ściągając znad Arktyki chłodne masy powietrza - czytamy w artykule. - Zjawisko to nazywamy „blokadą cyrkulacji strefowej”, ponieważ mokre i wietrzne, ale też ciepłe atlantyckie niże nie będą mogły wędrować jak zwykle z zachodu na wschód. Skandynawsko-rosyjski wyż zepchnie je na południe Europy, a przez to zimne powietrze połączy się z opadami, również śniegu - wyjaśniają autorzy na twojapogoda.pl. Szansą na ciepłą i słoneczną wiosnę byłyby mokre niże w północnej części Europy i słoneczne wyże w części południowej. Wówczas łagodne powietrze znad Afryki docierałoby do Polski. Niestety, musimy uzbroić się w cierpliwość, czekając na powietrze z Afryki, i to nawet kilka tygodni!

Powoli staje się już pogodową tradycją, że kwiecień to miesiąc zimny. Możemy jedynie tęsknić za kwietniem 2018 r., kiedy to średnia temperatura była o całe 4 stopnie wyższa od normy. Dla porównania, kwiecień 2021 roku był najzimniejszy od 24 lat, a średnia temperatura była o 2,5 stopnia niższa od normy wieloletniej.

