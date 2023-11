Konkretny mróz w ciągu dnia, śnieżyce i jeszcze to! Groźna pogoda [Prognoza IMGW na 22.11.2023]

W środku tygodnia pogoda nie będzie spokojna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że w środę Polska będzie pod wpływem wspomnianego klina wysokiego ciśnienia. Z północy napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Przydadzą się ciepłe płaszcze, a w wielu regionach na drogach zrobi się niebezpiecznie. Eksperci wiedzą już, gdzie będzie najgorzej. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie się nieznacznie wahać, pod wieczór zacznie szybko spadać. A co nas czeka w kwestii opadów?

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na środę, 22 listopada 2023

W środę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu i południowym wschodzie duże i tam okresami słabe opady śniegu. - Również na wybrzeżu miejscami zachmurzenie będzie duże i wystąpią przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu - alarmują synoptycy IMGW.

Wiatr przeważnie będzie słaby, zmienny, tylko nad morzem słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, a na południowym wschodzie i południu z północy. Wysoko w górach porywy wiatru osiągną do 60 km/h.

Prognoza IMGW na 22.11.2023. Mróz zaatakuje w ciągu dnia

Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują na środę temperaturę maksymalną na poziomie od -5 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C w centrum do 2 stopni Celsjusza lokalnie na zachodzie i północnym zachodzie oraz 3 st. C, 4 st. C nad morzem. W Lublinie, Suwałkach i Białymstoku nawet w ciągu dnia termometry pokażą mróz - w tych przypadkach do -3 stopni Celsjusza. W Warszawie, Łodzi, Toruniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach termometry pokażą około zera.

Niespokojnie będzie również w nocy ze środy na czwartek. W południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane wzrastające stopniowo od północnego zachodu do dużego, aż do wystąpienia opadów, początkowo śniegu, później śniegu z deszczem i deszczu; przejściowo miejscami opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -10 st. C lokalnie na wschodzie, około -4 st. C w centrum do -1 st. C na zachodzie i 0 st. C, 2 st. C nad morzem.

- Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny i bardzo silny do 60 km/h, w północnej połowie kraju porywy osiągną do 70-80 km/h, w południowej do 55 km/h, nad morzem porywy do 95 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru osiągną do 90 km/h - alarmuje IMGW. Warto śledzić ostrzeżenia meteo. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.