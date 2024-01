Wichury do 100 km/h i -15 stopni mrozu to nie wszystko! Wiemy, gdzie będzie najgorzej [Prognoza na 16.01.2024]

Śnieg i mróz na ferie zimowe? Prognoza eksperta daje powody do optymizmu

Z prognozy IMGW na 16 stycznia wynika, że już w nocy z poniedziałku na wtorek zmierzymy się z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Na północy i na południu kraju termometry pokażą nawet -9 stopni Celsjusza. Przelotne opady śniegu pojawią się w całym kraju, a na północnym wschodzie wiatr osiągnie prędkość do 75 km/h. - Nad morzem silny i bardzo silny, do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, zachodni i północno-zachodni - alarmują synoptycy. Niewykluczone, że lokalnie wichury osiągną poziom 100 km/h. Eksperci od pogody opublikowali ostrzeżenia. Są to alerty pierwszego i drugiego stopnia. Pod żadnym pozorem nie wolno ich lekceważyć!

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️SILNY WIATR 1°/2°💨Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 90 km/h.➡️https://t.co/DIkhkQRy0k#wiatr pic.twitter.com/DlSQXZypqF— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 15, 2024

W dzień dalszy ciąg nieciekawej pogody. Z prognoz synoptycznych Instytutu wynika, że we wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu w większości regionów, szansa na brak opadów jedynie w Kujawsko-Pomorskiem i Zachodniopomorskiem. Na północnym wschodzie lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -6°C do -1°C na przeważającym obszarze kraju, cieplej tylko na północnym zachodzie około 1°C. Minimalny plus jedynie w Zachodniopomorskiem. Najzimniej na Podlasiu i na południowych krańcach Polski.

- Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, na wschodzie w porywach do 55 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne - alarmuje IMGW w prognozie na wtorek.

Niespokojna noc. Nawet -15 stopni w prognozach

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie powinno być umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu m.in. na północy, północnym zachodzie i południowym wschodzie. Temperatura minimalna na poziomie od -15°C na północnym wschodzie i Podhalu, około -7°C w centrum do -4°C, -3°C na zachodzie i nad morzem - różnice w temperaturach nawet do 12 stopni! Wiatr tym razem będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i na południu chwilami porywisty, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h. Pod tym względem noc będzie spokojniejsza od tej z poniedziałku na wtorek. Prognozy będziemy aktualizować.