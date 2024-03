Koniec pięknej pogody! Siarczysty mróz nawiedzi Polskę. Ostrzeżenie IMGW

Syberyjski mróz dotrze do Polski! Długoterminowy atak. Zima nie chce odpuścić

Szykuje się znaczne pogorszenie pogody w dużej części Polski. Ostatnie dni zaszczyciły nas pięknym, wiosennym słońcem i ciepłą temperaturą. Niestety, noce z soboty 9 marca na niedzielę 10 marca oraz z niedzieli na poniedziałek 11 marca będą mroźne. Dodatkowo mieszkańcy zachodniej i południowej części kraju mogą spodziewać się chmur i opadów deszczu. Pozostałe regiony mogą być lekko zachmurzone, bez opadów.

Ostrzeżenie IMGW przed przymrozkami na niedzielę 10.03.2024 r.

Do poniedziałkowego poranka (11.03.2024 r.) meteorolodzy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiadają przymrozki. Miejscami, w godzinach porannych, przy glebie temperatura może spaść do -7 stopni C.

Ostrzeżenie IMGW 1. stopnia przed przymrozkami obowiązuje w następujących województwach:

małopolskie (powiat tatrzański, nowotarski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki) - obowiązuje do: niedziela 10 marca do godz. 8.

podkarpackie (powiat jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki, przemyski, Przemyśl, przeworski, jarosławski, lubaczowski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, Tarnobrzeg) - obowiązuje do: niedziela 10 marca do godz. 8.

świętokrzyskie (powiat starachowicki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski) - obowiązuje do: niedziela 10 marca do godz. 8.

lubelskie - obowiązuje do: poniedziałek 11 marca do godz. 8.

łódzkie (powiat łowicki, skierniewicki, Skierniewice, rawski)

mazowieckie - obowiązuje do: niedziela 10 marca do godz. 8.

podlaskie - obowiązuje do: poniedziałek 11 marca do godz. 8.

warmińsko-mazurskie - obowiązuje do: poniedziałek 11 marca do godz. 8.

kujawsko-pomorskie - obowiązuje do: niedziela 10 marca do godz. 8.

pomorskie - obowiązuje do: niedziela 10 marca do godz. 8.