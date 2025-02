Autor:

Prognoza pogody IMGW na wtorek, 11.02.2025. Mróz i opady śniegu w Polsce

Jak zapowiada IMGW, w pierwszej połowie trwającego tygodnia pogodę w naszym kraju "kształtował będzie rozległy wyż z centrum nad południową Skandynawią i zachodnią Rosją, zatem aura będzie na ogół pogodna oraz sucha, a noce mroźne, szczególnie na wschodzie kraju i w obszarach podgórskich". Tak też ma wyglądać pogoda we wtorek (11 lutego). Noc w prawie całym kraju bezchmurna, jedynie na wschodzie i północnym wschodzie nieco więcej ciemnych chmur. Uwaga na lokalne zamglenia w południowej Polsce. Bardzo zimna noc. W kotlinach górskich temperatura spadnie nawet dp do -16°C. We wschodnich regionach -12°C, w centrum około -7°C, a w zachodniej Polsce do -3°C. Najcieplej nad morzem, ale i tam lekki mróz. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, w rejonach podgórskich miejscami zmienny - zapowiada IMGW.

W dzień pogodnie, jedynie na wschodzie i północnym wschodzie nieco więcej ciemnych chmur i tam też możliwe słabe opady śniegu. Najzimniej na północnym wschodzie, tam termometry pokażą od -4°C. W centrum około zera, zaś najcieplej na południowym zachodzie, tam nawet do 4°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w Polsce południowo-wschodniej lokalnie porywisty, wschodni i południowo-wschodni - przewiduje IMGW. Ocieplenia należy spodziewać się w drugiej połowie tygodnia.

Źródło: IMGW

