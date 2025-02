Syberyjski mróz, temperatura spadła do -50 stopni! Trudno wytrzymać przy takiej pogodzie

Autor:

Siarczysty mróz w Rosji. Mieszkańcy marzną i czekają na ocieplenie

W ostatnich dniach temperatury w Polsce spadły. Do naszego kraju wrócił mróz, jednak lutowy powrót zimy to nic w porównaniu z tym, co dzieje się we wschodniej Rosji. 5 lutego w nocy temperatura w wielu miejscach spadła do wartości poniżej -50 stopni Celsjusza. Co więcej, w kolejnych dniach ma być równie zimno. Taka pogoda w tej części świata dziwić jednak nie może, ponieważ przełom stycznia i lutego we wschodniej Rosji to zwykle najzimniejszy czas w roku. Zima pokazuje niemalże zabójcze oblicze, zaś mieszkańcy tej części świata z wytęsknieniem czekają na marzec i ocieplenie.

Najzimniejszym miejscem w Rosji 5 lutego była miejscowość Ilirnej. Tam termometry wskazały trudną do wyobrażenia temperaturę -54.2 stopni Celsjusza. Do rekordu zimna i tak sporo brakuje. W 1933 r., na wschodzie Syberii temperatura spadła w okolice -67.8 stopni Celsjusza.

Prognoza dla Polski. Zimowa pogoda zostanie z nami na dłużej

Mało prawdopodobne jest, aby choćby namiastka takiej zimy dotarła do Polski. Jakiej pogody w naszym kraju należy spodziewać się w najbliższych dniach? W okolicach 12-13 lutego mróz ma się pojawić w całym kraju, zaś we wschodnich regionach temperatura w nocy ma spaść do -10 stopni Celsjusza. Tam też mróz może być całodobowy. Wygląda na to, że lekki mróz będzie pojawiać się w centralnej i wschodniej Europie nawet do 20 lutego. Z kolei w krajach zachodniej Europy, takich jak Francja czy Hiszpania, termometry pokazywać będą 20 stopni i więcej... "na plusie". Warto jednak przy tej okazji pamiętać, że mamy do czynienia z prognozami długoterminowymi i wiele jeszcze może się zmienić.

Źródło: fanipogody.pl

