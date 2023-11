Deszcz to nie wszystko! IMGW wydało ostrzeżenia, w tych regionach będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 12.11.2023]

Ulewy, burze, a tym samym kolejne powodzie grożą regionowi Pas-de-Calais we Francji - informuje TVN Meteo, powołując się na doniesienia TF1 Info i AFP. To o tyle zła wiadomość, że trwa tam usuwanie skutków ubiegłotygodniowego kataklizmu, również w postaci intensywnych opadów deszczu, które przyniósł orkan Ciaran i Domingos. Jeszcze w poniedziałek, 13 listopada, niektóre rzeki w Pas-de-Calais ciągle objęte były ostrzeżeniami przed powodziami. Z tego powodu do wtorku w 279 miejscowościach pozostaną zamknięte szkoły i przedszkola.

Nowe alerty dla francuskich departamentów

Tymczasem agencja Meteo-France wydała już kolejne alerty, które dotyczą ulew i burz dla 9 z 96 francuskich departamentów, w tym ponownie Pas-de-Calais. We wtorek, 14 listopada, nad regionem będą przechodzić intensywne opady deszczu, które utrzymają się do środy. W tym czasie może spaść 25-30 litrów deszczu na metr kwadratowy, co z uwagi na nasiąkniętą glebę może grozić kolejnymi powodziami.

