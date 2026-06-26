Czerwony alarm w 14 województwach. Tak źle nie było już dawno. Zaraz się zacznie

Afrykańskie upały w prognozie IMGW dla Polski

Aktualizacje w prognozach IMGW dla naszego kraju nie przynoszą ze sobą optymistycznych wieści. Najbliższe kilkadziesiąt godzin to będzie mordercza walka z tropikalnymi upałami i nie tylko. - Temperatura maksymalna od 31°C na północy, około 36 stopni w centrum do 39 stopni Celsjusza na zachodzie - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na najbliższy weekend (27-28 czerwca). Model ECMWF wskazuje, że blisko granicy z Niemcami termometry pokażą powyżej 40 stopni. Nic więc dziwnego, że synoptycy planują ostrzeżenia trzeciego stopnia (czerwone alerty).

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Analiza prognoz średnioterminowych przyprawia o ból głowy. Wygląda na to, że ostre upały zostaną z Polakami przynajmniej do 1 lipca. We wschodnich rejonach naszego kraju temperatury maksymalne będą przekraczać 35 stopni. Najgorzej będzie jednak podczas najbliższego weekendu. O 40 stopniach w województwie lubuskim już wspominaliśmy, ale z prognoz ostrzeżeń Instytutu wynika, że cała Polska powinna się przygotować na nieznośny skwar. Alerty trzeciego stopnia mogą ominąć jedynie województwa:

podlaskie

warmińsko-mazurskie

We wspominanych 2 regionach planowane są ostrzeżenia "tylko" drugiego stopnia. Mapa IMGW będzie aktualizowana na bieżąco. Co więcej - po weekendzie upałom będą towarzyszyć burze z gradem. Ekstremalne warunki zmuszają nas do ponowienia apeli - zachowajcie szczególną ostrożność! Pamiętajcie o regularnym piciu wody, noszeniu nakryć głowy, dbaniu o dzieci, seniorów i zwierzęta. Prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować w "Super Expressie". Warto też śledzić komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i lokalne doniesienia pogodowe.

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