IMGW zapowiedział burze, deszcz ze śniegiem i jeszcze to! Ten kolor przykuwa uwagę

Końcówka października z licznymi opadami deszczu i nieprzyjemną pogodą? Prognozy IMGW na 28 października zwiastują właśnie taki scenariusz. W województwie zachodniopomorskim i w okolicach Słupska obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Żółty alert może być przedłużony do wtorku!

W nocy zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu; w zachodniej i środkowej części wybrzeża możliwe również burze.

W ciągu dnia warunki również będą utrudnione! Szczegóły w poniższym materiale.

Pogoda na jutro, wtorek 28 października: Niespokojna noc przed nami

Pogoda może nam popsuć plany, związane z przygotowywaniem grobów na Wszystkich Świętych. Już na noc z poniedziałku na wtorek, IMGW zapowiedział zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. - W zachodniej i środkowej części wybrzeża możliwe również burze. Miejscami suma opadów deszczu około 10 mm, a w rejonie Pomorza Środkowego do 25 mm i tam opady okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym; wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej do 5-7 cm - alarmuje Instytut.

Miejscami swoje zrobi silny wiatr - w porywach do 65 km/h, w zachodniej połowie wybrzeża prędkość wiatru do 50 km/h i w porywach do 75 km/h. W Sudetach wichura powyżej 115 km/h. Na termometrach od 1 stopnia w obszarach podgórskich, do nawet 7 na północy i zachodzie Polski.

Deszczowy, chłodny i wietrzny wtorek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ma dobrych wieści w kontekście wtorku (28 października). Zapowiedział zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu, lokalnie w rejonach podgórskich Karpat także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Uwaga - lokalnie drogi śliskie!

- Miejscami w Sudetach suma opadów około 10 mm, a na Pomorzu do 15 mm. Wysoko w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, miejscami w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu miejscami również silny i bardzo silny, do 55 km/h i w porywach do 80 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 120 km/h, w Karpatach do 90 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - czytamy w prognozie synoptycznej IMGW na 28 października.

Najcieplej będzie w okolicach:

Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Wrocławia - do 10 stopni

Warszawy, Poznania, Szczecina, Gdańska - do 9 stopni

Olsztyna, Lublina, Bydgoszczy - do 8 stopni

Prognoza IMGW na wtorek, 28 października na mapie