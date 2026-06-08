Burze w 9 województwach, 40 mm deszczu, a tutaj upał! Nowa prognoza przeraża

Niespokojna noc w najnowszej prognozie pogody dla Polski

Nie ma co ukrywać - prognoza IMGW dla Polski nie wygląda ostatnimi czasy optymistycznie. Przełomu na pewno nie widać w analizie, dotyczącej najbliższych kilkudziesięciu godzin. Na noc z 8 na 9 czerwca Instytut zapowiada kolejną porcję nieprzyjemnych zjawisk meteorologicznych:

W drugiej połowie nocy zachmurzenie wzrastające na zachodzie kraju do dużego i tam niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Przelotne opady deszczu możliwe także początkowo na północnym wschodzie.

Lokalnie krótkotrwałe mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby, na wschodzie zmienny.

Temperaturę minimalną od 9 stopni na Pomorzu i Kaszubach, około 13°C w centrum, do 16°C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat od 7 do 13 stopni Celsjusza.

Jaka będzie jutro pogoda? Nowa prognoza na wtorek, 9 czerwca

Z prognozy IMGW na wtorek wynika, że tylko na krańcach wschodnich będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju chmury w znacznym stopniu zakryją niebo. To zaledwie początek! Eksperci z Instytutu przygotowują Polaków na niebezpieczne zjawiska.

- Postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz suma opadów do około 20-25 mm, w rejonie Śląska, Ziemi Świętokrzyskiej i południa Podkarpacia do 30-35 mm, a na południu Małopolski do 40 mm - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 9 czerwca.

Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy czerwone pioruny, oznaczające prognozowane burze w województwach:

pomorskim

warmińsko-mazurskim

mazowieckim

kujawsko-pomorskim

łódzkim

świętokrzyskim

małopolskim

śląskim

opolskim

W czasie burz i na Pomorzu wiatr porywisty, lokalnie z prędkością nawet do 80 km/h!

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Koszalin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski - 20-22°C

Zielona Góra, Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz, Suwałki - 24°C

Poznań, Olsztyn, Białystok, Wrocław - 25°C

Katowice, Opole - 27°C

Kraków, Kielce, Łódź - 28°C

Rzeszów, Lublin, Warszawa - 29°C

Lokalnie, na Mazowszu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie termometry mogą pokazać nawet 30-31 stopni, a to już oznacza upał. Zalecamy ostrożność i śledzenie komunikatów meteorologicznych oraz mapy z ostrzeżeniami.

Quiz. Możesz zostać pogodynką? Nie każdy przeczyta te mapy pogody Pytanie 1 z 10 Gdzie spodziewane są opady deszczu? Wzdłuż granicy z Czechami Nad Bałtykiem Na południowym wschodzie Następne pytanie