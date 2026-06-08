Burze w 9 województwach, 40 mm deszczu, a tutaj upał! Nowa prognoza przeraża

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-08 17:00

IMGW pokazał szczegóły prognozy pogody na wtorek (9 czerwca 2026 r.) dla Polski. Synoptycy wskazują na burze w wielu rejonach naszego kraju, ulewne deszcze, a na południowym wschodzie nawet na... upał! Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i gdzie możemy się spodziewać 30 stopni Celsjusza.

Ulewne deszcze w prognozie pogody

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Autor: Unsplash.com Ulewne deszcze w prognozie pogody

Niespokojna noc w najnowszej prognozie pogody dla Polski

Nie ma co ukrywać - prognoza IMGW dla Polski nie wygląda ostatnimi czasy optymistycznie. Przełomu na pewno nie widać w analizie, dotyczącej najbliższych kilkudziesięciu godzin. Na noc z 8 na 9 czerwca Instytut zapowiada kolejną porcję nieprzyjemnych zjawisk meteorologicznych:

  • W drugiej połowie nocy zachmurzenie wzrastające na zachodzie kraju do dużego i tam niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Przelotne opady deszczu możliwe także początkowo na północnym wschodzie.
  • Lokalnie krótkotrwałe mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby, na wschodzie zmienny.
  • Temperaturę minimalną od 9 stopni na Pomorzu i Kaszubach, około 13°C w centrum, do 16°C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat od 7 do 13 stopni Celsjusza.

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Jaka będzie jutro pogoda? Nowa prognoza na wtorek, 9 czerwca

Z prognozy IMGW na wtorek wynika, że tylko na krańcach wschodnich będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju chmury w znacznym stopniu zakryją niebo. To zaledwie początek! Eksperci z Instytutu przygotowują Polaków na niebezpieczne zjawiska.

- Postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz suma opadów do około 20-25 mm, w rejonie Śląska, Ziemi Świętokrzyskiej i południa Podkarpacia do 30-35 mm, a na południu Małopolski do 40 mm - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 9 czerwca.

Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy czerwone pioruny, oznaczające prognozowane burze w województwach:

  • pomorskim
  • warmińsko-mazurskim
  • mazowieckim
  • kujawsko-pomorskim
  • łódzkim
  • świętokrzyskim
  • małopolskim
  • śląskim
  • opolskim

W czasie burz i na Pomorzu wiatr porywisty, lokalnie z prędkością nawet do 80 km/h! 

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

  • Koszalin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski - 20-22°C
  • Zielona Góra, Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz, Suwałki - 24°C
  • Poznań, Olsztyn, Białystok, Wrocław - 25°C
  • Katowice, Opole - 27°C
  • Kraków, Kielce, Łódź - 28°C
  • Rzeszów, Lublin, Warszawa - 29°C

Lokalnie, na Mazowszu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie termometry mogą pokazać nawet 30-31 stopni, a to już oznacza upał. Zalecamy ostrożność i śledzenie komunikatów meteorologicznych oraz mapy z ostrzeżeniami.

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