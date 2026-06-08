Burze w 9 województwach, 40 mm deszczu, a tutaj upał! Nowa prognoza przeraża

Niespokojna noc w najnowszej prognozie pogody dla Polski
Nie ma co ukrywać - prognoza IMGW dla Polski nie wygląda ostatnimi czasy optymistycznie. Przełomu na pewno nie widać w analizie, dotyczącej najbliższych kilkudziesięciu godzin. Na noc z 8 na 9 czerwca Instytut zapowiada kolejną porcję nieprzyjemnych zjawisk meteorologicznych:
- W drugiej połowie nocy zachmurzenie wzrastające na zachodzie kraju do dużego i tam niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Przelotne opady deszczu możliwe także początkowo na północnym wschodzie.
- Lokalnie krótkotrwałe mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby, na wschodzie zmienny.
- Temperaturę minimalną od 9 stopni na Pomorzu i Kaszubach, około 13°C w centrum, do 16°C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat od 7 do 13 stopni Celsjusza.
Jaka będzie jutro pogoda? Nowa prognoza na wtorek, 9 czerwca
Z prognozy IMGW na wtorek wynika, że tylko na krańcach wschodnich będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju chmury w znacznym stopniu zakryją niebo. To zaledwie początek! Eksperci z Instytutu przygotowują Polaków na niebezpieczne zjawiska.
- Postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz suma opadów do około 20-25 mm, w rejonie Śląska, Ziemi Świętokrzyskiej i południa Podkarpacia do 30-35 mm, a na południu Małopolski do 40 mm - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 9 czerwca.
Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy czerwone pioruny, oznaczające prognozowane burze w województwach:
- pomorskim
- warmińsko-mazurskim
- mazowieckim
- kujawsko-pomorskim
- łódzkim
- świętokrzyskim
- małopolskim
- śląskim
- opolskim
W czasie burz i na Pomorzu wiatr porywisty, lokalnie z prędkością nawet do 80 km/h!
Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:
- Koszalin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski - 20-22°C
- Zielona Góra, Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz, Suwałki - 24°C
- Poznań, Olsztyn, Białystok, Wrocław - 25°C
- Katowice, Opole - 27°C
- Kraków, Kielce, Łódź - 28°C
- Rzeszów, Lublin, Warszawa - 29°C
Lokalnie, na Mazowszu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie termometry mogą pokazać nawet 30-31 stopni, a to już oznacza upał. Zalecamy ostrożność i śledzenie komunikatów meteorologicznych oraz mapy z ostrzeżeniami.