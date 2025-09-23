IMGW ujawnił, jak będzie wyglądał środek tygodnia. Deszcz i mgły na początek

IMGW zaktualizował prognozę pogody na środę (24 września 2025 roku). Polacy zmierzą się z opadami deszczu, silniejszym wiatrem, a w nocy również z mgłami, które będą ograniczały widoczność.

Synoptycy wskazali konkretne regiony, w których przydadzą się parasole. Możliwe będą lokalne utrudnienia na drogach. Jesienna aura będzie dominowała.

Warto wiedzieć, że w końcówce września pogoda będzie miała dla nas niespodzianki. O szczegółach piszemy poniżej.

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z 23 na 24 września 2025

Kalendarzowa jesień rozpoczęła panowanie w naszym kraju. Za oknami widzimy to aż nazbyt wyraźnie. Jesienny klimat udzieli się nam również w nocy z wtorku na środę. Na południowym wschodzie i południu kraju zachmurzenie będzie duże, okresami pojawią się też opady deszczu.

- Miejscami suma opadów 10-15 milimetrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach północnych okresami duże, a na wybrzeżu możliwe przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów - przekazuje IMGW w prognozie synoptycznej na najbliższą noc.

W nocy z wtorku na środę, temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 3 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 10 - 11 stopni Celsjusza na południu. Na północnym wschodzie spadek temperatury przy gruncie do około 0°C. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, w Karpatach do 55 km/h. Na nizinach bez silnego wiatru.

Środek tygodnia z deszczem i silniejszym wiatrem

W środę nie odnotujemy wielkich przełomów. W ciągu dnia na południu kraju zachmurzenie będzie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. IMGW zapowiada też stopniowo zanikające opady deszczu. W pozostałych rejonów zachmurzenie zdecydowanie mniejsze. Parasole powinny się przydać w województwach:

śląskim

małopolskim

opolskim

podkarpackim

Temperatura maksymalna na poziomie od 13 do 17 stopni Celsjusza, chłodniej w rejonach podgórskich, od 9°C do 13 stopni. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu i południowym zachodzie porywisty, na Przedgórzu Sudeckim okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i wschodni, tylko na północy kraju przeważnie północny. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h - wylicza IMGW w prognozie na 24 września.

W końcówce września powinno się pojawić więcej słońca i być może temperatury na zachodzie przekroczą 20 stopni Celsjusza. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".