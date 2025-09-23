Diametralna zmiana w pogodzie kwestią dni. Zajrzyjcie głęboko do szafy

Nadchodzące dni przyniosą ochłodzenie, z temperaturami poniżej 20°C w całym kraju.

Weekend 27-28 września zapowiada się cieplej i słoneczniej, z temperaturami do 19°C.

Koniec września przyniesie pierwsze przymrozki, a na początku października spodziewane jest załamanie pogody.

Czy to koniec letnich dni i początek jesiennej aury? Sprawdź szczegóły prognozy!

W najbliższych dniach szanse na to, że temperatura maksymalna przekroczy 20°C są niewielkie. Termometry wskazywać będą wartości niższe o kilka stopni. Ocieplenie może przyjść dopiero w pierwszy weekend kalendarzowej jesieni (27-28 września). Nadchodzący weekend ma być nie tylko cieplejszy, ale i słoneczny.

O typowo letniej pogodzie nie ma jednak mowy. - Sobota niemal w całym kraju pogodna i bez opadów, jedynie na krańcach południowych miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C nad morzem do 19°C na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich - zapowiada pogodę na sobotę (27 września) IMGW. - W niedzielę słonecznie. Temperatura maksymalna od 15°C do 19°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni - przewidują synoptycy pogodę w niedzielę (28 września).

W ostatnich dniach września, po weekendzie, dojdzie do kolejnej istotnej zmiany w pogodzie. Należy spodziewać się pierwszych od wielu miesięcy przygruntowych przymrozków. W ciągu dnia temperatura szybko wzrośnie, ale raczej mało prawdopodobne są wartości powyżej 20°C. Przed nami zatem pogoda z chłodnymi porankami, dość ciepłym popołudniem i słoneczną aurą, którą zapewni nam wyż.

Jak czytamy w artykule Onetu, kolejnego załamania pogody, z deszczem i wiatrem spodziewać się należy około 5 października, a to wszystko za sprawą nadciągających frontów.

Źródło: IMGW / Onet

