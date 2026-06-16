Pokazali najnowszą prognozę pogody. 4 województwa mają problem

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-16 16:00

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na środę (17 czerwca 2026 r.) dla Polski. Temperatury pójdą w górę, ale nie uwolnimy się od opadów deszczu i lokalnie również burz. IMGW wskazał 4 województwa, których mieszkańcy powinni mieć ze sobą parasole.

Parasol chroni przed deszczem
Autor: Unsplash.com Parasol chroni przed deszczem

Najnowsza prognoza pogody

W prognozie IMGW na drugą część tygodnia widać upały, burze z gradem i dynamiczne zmiany. Zanim jednak niebezpieczne zjawiska opanują Polskę, czekają nas nieco spokojniejsze godziny. Na noc z 16 na 17 czerwca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada:

  • Zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie kraju rozpogodzenia. Na wschodzie i krańcach południowych kraju miejscami przelotne opady deszczu. W nocy nie powinny nam dokuczać burze. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. W górach porywy wiatru do 60 km/h.
  • Temperaturę minimalną od 7°C na północy, około 9°C w centrum, do 13°C na południu.

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Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na środę, 17 czerwca

W środku tygodnia najtrudniejsza sytuacja pod względem pogodowym będzie na południu kraju. Temperatury pójdą w górę, ale równolegle może zagrzmieć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej omówił szczegóły. - Na północnym wschodzie i południu kraju po południu okresami zachmurzenie wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Suma opadów w czasie burz do 15 mm - wyliczyli synoptycy.

W trakcie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 60 km/h. Będzie spokojniej niż w weekend, ale warto mieć przy sobie parasol. Lokalnie drogi będą śliskie. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu przewidywane jest dla województw:

  • śląskiego
  • małopolskiego
  • podkarpackiego
  • podlaskiego

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

  • Suwałki, Gdańsk, Koszalin - 18 stopni
  • Białystok, Olsztyn - 19 stopni
  • Lublin, Łódź, Toruń, Bydgoszcz - 20 stopni
  • Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Kielce, Warszawa - 21-22 stopnie
  • Katowice, Kraków, Opole - 23 stopnie
  • Wrocław, Zielona Góra, Rzeszów - 24 stopnie

Od czwartku kolejne zmiany w pogodzie. Zrobi się gorąco. Najciekawiej prezentują się jednak prognozy na weekend. Burze, upały i ulewne deszcze najpewniej nie ominą Polski. Analizy meteorologów będziemy odświeżać w "Super Expressie".

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