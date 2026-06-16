Pokazali najnowszą prognozę pogody. 4 województwa mają problem

Najnowsza prognoza pogody
W prognozie IMGW na drugą część tygodnia widać upały, burze z gradem i dynamiczne zmiany. Zanim jednak niebezpieczne zjawiska opanują Polskę, czekają nas nieco spokojniejsze godziny. Na noc z 16 na 17 czerwca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada:
- Zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie kraju rozpogodzenia. Na wschodzie i krańcach południowych kraju miejscami przelotne opady deszczu. W nocy nie powinny nam dokuczać burze. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. W górach porywy wiatru do 60 km/h.
- Temperaturę minimalną od 7°C na północy, około 9°C w centrum, do 13°C na południu.
Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na środę, 17 czerwca
W środku tygodnia najtrudniejsza sytuacja pod względem pogodowym będzie na południu kraju. Temperatury pójdą w górę, ale równolegle może zagrzmieć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej omówił szczegóły. - Na północnym wschodzie i południu kraju po południu okresami zachmurzenie wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Suma opadów w czasie burz do 15 mm - wyliczyli synoptycy.
W trakcie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 60 km/h. Będzie spokojniej niż w weekend, ale warto mieć przy sobie parasol. Lokalnie drogi będą śliskie. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu przewidywane jest dla województw:
- śląskiego
- małopolskiego
- podkarpackiego
- podlaskiego
Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:
- Suwałki, Gdańsk, Koszalin - 18 stopni
- Białystok, Olsztyn - 19 stopni
- Lublin, Łódź, Toruń, Bydgoszcz - 20 stopni
- Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Kielce, Warszawa - 21-22 stopnie
- Katowice, Kraków, Opole - 23 stopnie
- Wrocław, Zielona Góra, Rzeszów - 24 stopnie
Od czwartku kolejne zmiany w pogodzie. Zrobi się gorąco. Najciekawiej prezentują się jednak prognozy na weekend. Burze, upały i ulewne deszcze najpewniej nie ominą Polski. Analizy meteorologów będziemy odświeżać w "Super Expressie".