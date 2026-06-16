Pokazali najnowszą prognozę pogody. 4 województwa mają problem

Najnowsza prognoza pogody

W prognozie IMGW na drugą część tygodnia widać upały, burze z gradem i dynamiczne zmiany. Zanim jednak niebezpieczne zjawiska opanują Polskę, czekają nas nieco spokojniejsze godziny. Na noc z 16 na 17 czerwca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada:

Zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie kraju rozpogodzenia. Na wschodzie i krańcach południowych kraju miejscami przelotne opady deszczu. W nocy nie powinny nam dokuczać burze. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

Temperaturę minimalną od 7°C na północy, około 9°C w centrum, do 13°C na południu.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na środę, 17 czerwca

W środku tygodnia najtrudniejsza sytuacja pod względem pogodowym będzie na południu kraju. Temperatury pójdą w górę, ale równolegle może zagrzmieć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej omówił szczegóły. - Na północnym wschodzie i południu kraju po południu okresami zachmurzenie wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Suma opadów w czasie burz do 15 mm - wyliczyli synoptycy.

W trakcie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 60 km/h. Będzie spokojniej niż w weekend, ale warto mieć przy sobie parasol. Lokalnie drogi będą śliskie. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu przewidywane jest dla województw:

śląskiego

małopolskiego

podkarpackiego

podlaskiego

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Suwałki, Gdańsk, Koszalin - 18 stopni

Białystok, Olsztyn - 19 stopni

Lublin, Łódź, Toruń, Bydgoszcz - 20 stopni

Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Kielce, Warszawa - 21-22 stopnie

Katowice, Kraków, Opole - 23 stopnie

Wrocław, Zielona Góra, Rzeszów - 24 stopnie

Od czwartku kolejne zmiany w pogodzie. Zrobi się gorąco. Najciekawiej prezentują się jednak prognozy na weekend. Burze, upały i ulewne deszcze najpewniej nie ominą Polski. Analizy meteorologów będziemy odświeżać w "Super Expressie".

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Następne pytanie